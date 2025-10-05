IND-W vs PAK-W: ऋचा घोष की तूफानी पारी, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया सम्मानजनक स्कोर

IND-W vs PAK-W, ICC Women’s ODI World Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में महिला विश्व कप का छठा मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में सभी विकेट खोकर 247 रन बनाए हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से किसी भी बल्लेबाज ने बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन सभी के अहम योगदान की वजह से टीम ने 247 रन बनाकर पाकिस्तान के लिए 248 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा है।