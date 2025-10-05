Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND-W vs PAK-W: ऋचा घोष की तूफानी पारी, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया सम्मानजनक स्कोर

IND-W vs PAK-W: भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 248 रन का लक्ष्य दिया।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 05, 2025

Richa Ghosh

ऋचा घोष, भारतीय महिला क्रिकेटर (Photo Credit - BCCI Women)

IND-W vs PAK-W, ICC Women’s ODI World Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में महिला विश्व कप का छठा मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में सभी विकेट खोकर 247 रन बनाए हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से किसी भी बल्लेबाज ने बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन सभी के अहम योगदान की वजह से टीम ने 247 रन बनाकर पाकिस्तान के लिए 248 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा है।

सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल और मंधाना ने पहले विकेट के लिए 48 रन जोड़े। मंधाना 32 गेंद पर 23 और रावल 37 गेंद पर 31 रन बनाकर आउट हुईं। भारत की तरफ से हरलीन देओल ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। 65 गेंदों की पारी में हरलीन ने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने 32, दीप्ति शर्मा ने 25 और स्नेह राणा ने 20 रन बनाए।

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने आखिरी ओवरों में 20 गेंद पर 2 छक्के और 3 चौके की मदद से नाबाद 35 रन बनाकर भारत को 247 तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 19 रन बनाए।

पाकिस्तान की तरफ से डायना बेग सबसे सफल गेंदबाज रहीं। उन्होंने 10 ओवर में 69 रन देकर 4 विकेट लिए। सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेट लिए। रमीन शमीम और नशरा संधु ने 1-1 विकेट लिए।

ये भी पढ़ें

IND-W vs PAK-W: टॉस के दौरान बड़ा ब्लंडर, मैच रेफरी ने पाकिस्तान के पक्ष में दिया फैसला, फैंस हो रहे आग बबूला
क्रिकेट
fatima sana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Updated on:

05 Oct 2025 07:40 pm

Published on:

05 Oct 2025 07:37 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND-W vs PAK-W: ऋचा घोष की तूफानी पारी, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया सम्मानजनक स्कोर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

IND-W vs PAK-W: अजीब कारणों से रोकना पड़ा भारत-पाकिस्तान का मैच, खिलाड़ी हुई परेशान

IND-W vs PAK-W
क्रिकेट

IND-W vs PAK-W: टॉस के दौरान बड़ा ब्लंडर, मैच रेफरी ने पाकिस्तान के पक्ष में दिया फैसला, फैंस हो रहे आग बबूला

fatima sana
क्रिकेट

विदर्भ ने तीसरी बार जीता ईरानी कप का खिताब, रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से दी मात

𝐕𝐢𝐝𝐚𝐫𝐛𝐡𝐚
क्रिकेट

IND W vs PAK W: भारत की ‘नो शेक हैंड’ नीति कायम, टॉस के समय हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना से बनाई दूरी

IND W vs PAK W
क्रिकेट

IND W vs PAK W: टीम इंडिया के सामने कहीं नहीं टिकता पाकिस्तान, इतनी बार 10 विकेट से खा चुका है मात

भारत बनाम पाकिस्तान महिला वनडे के आंकड़े (फोटो- IANS)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.