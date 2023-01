IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड का पहला मुक़ाबला आज, ऐसी है रांची की पिच और मौसम का हाल

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड का पहला मुक़ाबला आज, ऐसी है रांची की पिच और मौसम का हाल

IND vs NZ Dream 11: भारत और न्यूजीलैंड के इस मुक़ाबले में बल्लेबाजों को फायदा हो सकता है और मुक़ाबला हाई स्कोरिंग रह सकता है। वहीं रांची का मौसम क्रिकेट के अनुकूल रहेगा। शुक्रवार को यहां पर दिन में तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

India vs New Zealand 1st T20 Pitch and Weather report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली तीन मैचो की टी20 सीरीज का पहला मुक़ाबला आज रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। तीन मैचों की वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को 3-0 से हराने के बाद अब भारतीय टीम अब टी20 सीरीज में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगा। आइए मैच से पहले जानते हैं रांची के मौसम और जेएससीए की पिच के बारे में ।