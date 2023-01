IND Vs NZ: भारत के लिए करो या मरो मुकाबला, ऐसी है लखनऊ की पिच और मौसम का हाल

IND Vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 23 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 10 भारत ने जीते हैं, जबकि 10 मैचों में कीवी टीम ने जीत हासिल की। तीन मैच टाई रहे हैं। भारत में दोनों टीमें नौ बार आमने-सामने आ चुकी हैं।

India vs New Zealand 2nd T20 Pitch and Weather report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली तीन मैचो की टी20 सीरीज का दूसरा मुक़ाबला आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रन से हराकर इस सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। भारत के लिए यह 'करो या मरो' मुक़ाबला है। ऐसे में वह यह मैच हर हाल में जीतना चाहेगा। तो आइए मैच से पहले जानते हैं लखनऊ के मौसम और पिच का हाल।