U19 वीमेन्स T20 वर्ल्ड कप: फाइनल में पहुंची भारत की लड़कियां, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया

भारत ने कीवी टीम को मात्र 107 रन पर ढेर कर दिया। भारत के लिए 16 साल की सोईं गेंदबाज पार्शवी चोपड़ा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 30 रन देकर तीन विकेट झटके। जवाब में भारत ने श्वेता सहरावत के बेहतरीन अर्धशतक की मदद से इस आसान लक्ष्य को 2 विकेट खोकर 14.2 ओवर में हासिल कर लिया।

India vs New Zealand women under 19 T20 World cup: महिला अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुक़ाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। इस मैच में भारत ने पहले गेंद से और फिर बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने इतिहास रच दिया है और अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप के पहले संस्कारण के फ़ाइनल में जगह बना ली है।