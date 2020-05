Murali Vijay ने Ellyse Perry के साथ डिनर पर जाने की जताई थी ख्वाहिश, अब पैरी ने दिया मजेदार जवाब, देखें Video

नई दिल्ली : टीम इंडिया से बाहर चल रहे सलामी बल्लेबाज मुरली विजय (Murali Vijay) इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) की ओर से खेलते हैं। उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी के एक इंस्टाग्राम लाइव प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज खिलाड़ी एलिस पैरी (Ellyse Perry) के साथ डिनर पर जाने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि वह पैरी को काफी पसंद करते हैं और उनके साथ डिनर पर जाना चाहते हैं। अब मुरली विजय के इस प्रस्ताव पर एलिस पैरी का जवाब आ गया है। उनहोंने मुरली विजय की इस ख्वाहिश का जवाब अपने अंदाज में दिया है।

लाइव बातचीत में कही ये बात

एक स्पोर्ट्स एंकर से लाइव बातचीत में पैरी को बताया गया कि मुरली विजय उनके साथ डिनर पर जाना चाहते हैं तो इस पर चुटकी लेते हुए पेरी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि डिनर के पैसे वही खर्च करेंगे। इसके बाद गंभीर होकर पैरी ने कहा कि यह सुनकर उन्हें अच्छा लगा कि मुरली विजय उनके साथ डिनर पर जाना चाहते हैं।

