Irani Cup: रेस्ट ऑफ इंडिया दूसरी इनिंग में 319 रन पर ऑलआउट, जम्मू-कश्मीर को जीत के लिए चाहिए 279 रन

Jammu-Kashmir vs Rest of India: रेस्ट ऑफ इंडिया और जम्मू-कश्मीर के बीच ईरानी कप का मुकाबला श्रीनगर के श्रीनगर के शेर ए कश्मीर स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में रेस्ट ऑफ इंडिया ने चौथे दिन रविवार को जम्मू-कश्मीर को जीत के लिए 279 रन का लक्ष्य दिया है। रेस्ट ऑफ इंडिया ने पहली पारी में 237 रन बनाए थे, जिसके जवाब में जम्मू-कश्मीर ने 278 रन बनाकर 41 रन की बढ़त हासिल की। इसके बाद रेस्ट ऑफ इंडिया ने दूसरी पारी में 319 रन बनाए और जम्मू-कश्मीर को जीत के लिए 279 रन का लक्ष्य दिया है।