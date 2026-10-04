South Africa Champions vs West Indies Champions Highlights: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 97 रन से शानदार जीत दर्ज की है। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए रिचर्ड लेवी के 39 गेंदों पर 87 रन और एबी डिविलयर्स के 39 गेंदों 70 रन की बदौलत स्‍कोर बोर्ड पर 242 रन लगाए। इसके जवाब में वेस्‍टइंडीज की टीम क्रिस गेल के विस्‍फोटक अर्धशतक के बावजूद 18.2 ओवर में 145 रन पर ही सिमट गई। साउथ अफ्रीका की ओर से इमरान ताहिर और आरोन फांगिसो ने तीन-तीन विकेट लिए।