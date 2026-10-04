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SA vs WI Champions: साउथ अफ्रीका ने वेस्‍टइंडीज को 97 से हराया, क्रिस गेल का तूफानी अर्धशतक गया बेकार

SA Champions vs WI Champions: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का तीसरा मुकाबला रविवार को शारजाह में साउथ अफ्रीका और वेस्‍टइंडीज के बीच खेला गया। इस मैच में प्रोटियाज टीम ने 97 रन के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की है।
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भारत

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lokesh verma

Oct 04, 2026

SA Champions vs WI Champions

साउथ अफ्रीका बनाम वेस्‍टइंडीज मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/WclLeague)

South Africa Champions vs West Indies Champions Highlights: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 97 रन से शानदार जीत दर्ज की है। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए रिचर्ड लेवी के 39 गेंदों पर 87 रन और एबी डिविलयर्स के 39 गेंदों 70 रन की बदौलत स्‍कोर बोर्ड पर 242 रन लगाए। इसके जवाब में वेस्‍टइंडीज की टीम क्रिस गेल के विस्‍फोटक अर्धशतक के बावजूद 18.2 ओवर में 145 रन पर ही सिमट गई। साउथ अफ्रीका की ओर से इमरान ताहिर और आरोन फांगिसो ने तीन-तीन विकेट लिए।

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Updated on:

04 Oct 2026 08:55 pm

Published on:

04 Oct 2026 08:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SA vs WI Champions: साउथ अफ्रीका ने वेस्‍टइंडीज को 97 से हराया, क्रिस गेल का तूफानी अर्धशतक गया बेकार

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