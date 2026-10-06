IND vs WI: जिस रन आउट को लेकर अंपायर से भिड़े शिमरोन हेटमायर, उसके साथ ही अपने नाम किया बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड

Shimron Hetmyer Run Out controversy: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी वेस्‍टइंडीज की टीम ने पावरप्‍ले में ही अपने शीर्ष तीन बल्‍लेबाजों को खो दिया। इस दौरान शिमरोन हेटमायर के रन आउट को लेकर थोड़ा विवाद भी हुआ। हेटमायर फैसले को लेकर सीधे अंपायर से जा भिड़े और खुद को नॉट आउट बताया। जबकि रिप्‍ले में साफ नजर आया कि जब बेल्‍स गिरीं, तो हेटमायर का बल्‍ला हवा में था। इस रन आउट के साथ उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड भी जुड़ गया। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्‍टइंडीज के सबसे ज्‍यादा बार रन आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए।