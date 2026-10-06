IND vs WI: जिस रन आउट को लेकर अंपायर से भिड़े शिमरोन हेटमायर, उसके साथ ही अपने नाम किया बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड

रन आउट होने के बाद अंपायर से बहस करते शिमरोन हेटमायर। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
Shimron Hetmyer Run Out controversy: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने पावरप्ले में ही अपने शीर्ष तीन बल्लेबाजों को खो दिया। इस दौरान शिमरोन हेटमायर के रन आउट को लेकर थोड़ा विवाद भी हुआ। हेटमायर फैसले को लेकर सीधे अंपायर से जा भिड़े और खुद को नॉट आउट बताया। जबकि रिप्ले में साफ नजर आया कि जब बेल्स गिरीं, तो हेटमायर का बल्ला हवा में था। इस रन आउट के साथ उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड भी जुड़ गया। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज के सबसे ज्यादा बार रन आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए।
शिमरोन हेटमायर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार रन होने वाले वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। वह अब तक सात बार रन आउट हो चुके हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर आंद्रे फ्लेचर (6 बार रन आउट) हैं, जबकि तीसरे नंबर पर उनके कप्तान शाई होप हैं, जो चार बार रन आउट हो चुके हैं।
|रैंक
|बल्लेबाज
|रन आउट
|1
|शिमरोन हेटमायर
|7
|2
|आंद्रे फ्लेचर
|6
|3
|शाई होप
|4
|3
|अकील हुसैन
|4
|3
|सुनील नरेन
|4
|3
|आंद्रे रसेल
|4
|3
|लेंडल सिमंस
|4
दरअसल, शिमरोन हेटमायर ने शॉट खेला तो अक्षर पटेल के बाएं हाथ से गेंद डिफ्लेक्ट होकर कवर की तरफ गई। श्रेयस ने आगे बढ़कर विकेटकीपर संजू सैमसन को थ्रो किया। गेंद वाइड थी इसलिए सैमसन को स्टंप पर गेंद लगाने में थोड़ा समय लगा। इसी बीच हेटमायर ने डाइव लगाई, लेकिन जब स्टंप जले तो बल्ला और हैंडल हवा में थे। साफ नजर आ रहा था कि तीसरे अंपायर ने सही फैसला लिया है, क्योंकि बल्ले की परछाई भी साफ नजर आ रही थी। लेकिन, हेटमायर अंपायर के इस फैसले से बिलकुल भी खुश नहीं थे। इसको लेकर उन्होंने अंपायर से बहस भी की, लेकिन अंपायर ने आउट बताते हुए मैदान के बाहर जाने को कहा और हेटमायर गुस्से में मैदान के बाहर चले गए।
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