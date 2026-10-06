6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

BCCI का बड़ा फैसला, स्मृति मंधाना को भारतीय महिला टीम की कप्‍तान बनाने का ऐलान

Smriti Mandhana appointed captain of Team India: हरमनप्रीत कौर के भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्‍तान से हटने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने उनकी जगह अनुभवी स्‍टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना को भारतीय महिला टीम की कप्‍तान घोषित कर दिया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 06, 2026

Smriti Mandhana appointed captain of Team India

भारतीय महिला टीम की नई कप्‍तान स्‍मृति मंधाना। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Smriti Mandhana appointed captain of Team India: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने स्मृति मंधाना को भारतीय महिला टीम कप्‍तान बनाने की घोषणा कर दी है। स्मृति पिछले कुछ सालों में भारतीय महिला क्रिकेट की जानी-मानी हस्तियों में से एक रही हैं। उन्होंने सभी फॉर्मेट में टीम की तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। एक अनुभवी इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के साथ ही वह घरेलू और फ्रैंचाइजी क्रिकेट में भी अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखा चुकी हैं। उनकी कप्‍तानी में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2024 और 2026 में विमेंस प्रीमियर लीग के खिताब जीते थे।

भारतीय टीम को लीड करने की जिम्मेदारी मिलना बहुत ही खास सम्मान

स्‍मृति अब नियमित व्हाइट-बॉल कप्‍तान होंगी। इससे पहले भी वह बतौर कार्यवाहक कप्‍तान 18 टी20 इंटरनेशनल और 4 वनडे मैचों में भारतीय टीम की कमान संभाल चुकी हैं। कप्‍तानी मिलने पर स्मृति मंधाना ने कहा कि भारतीय टीम को लीड करने की जिम्मेदारी मिलना बहुत ही खास सम्मान है। इंडिया को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए हमेशा बहुत मायने रखता है और अब टीम का नेतृत्‍व करने का मौका मिलना कुछ ऐसा है, जिसे मैं बहुत महत्व देना चाहूंगी। मैं बीसीसीआई, चयनकर्ताओं, टीममेट्स और उन सभी की शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताते हुए मेरे पूरे सफर में मेरा साथ दिया।

हरमनप्रीत कौर की तारीफ की

स्‍मृति ने आगे कहा कि हरमनप्रीत कौर ने इतने सालों तक बतौर कप्‍तान बहुत कमिटमेंट के साथ टीम को लीड किया है। वह हमारे सफर का एक अहम हिस्सा रही हैं। मैं इस रोल के साथ आने वाली जिम्मेदारी को समझती हूं और टीम के साथ काम करने, सीखने और इंडियन क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए अपना बेस्ट देने के लिए उत्सुक हूं।

बीसीसीआई की ओर से जारी किया गया ये बयान

वहीं, बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास ने कहा कि मैं स्मृति को इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम को लीड करने की जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देता हूं। वह कई सालों से इंडियन क्रिकेट का एक जरूरी हिस्सा रही हैं। उन्होंने लगातार आगे बढ़कर लीड करने के लिए जरूरी क्वालिटीज दिखाई हैं। जब वह यह जिम्मेदारी लेंगी तो खेल के बारे में उनका अनुभव और समझ बहुत काम आएगी। बीसीसी को स्मृति पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि वह इस रोल को उसी कमिटमेंट और प्रोफेशनलिज़्म के साथ निभाएंगी, जो उन्होंने अपने पूरे करियर में दिखाया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

06 Oct 2026 09:48 pm

Published on:

06 Oct 2026 09:24 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / BCCI का बड़ा फैसला, स्मृति मंधाना को भारतीय महिला टीम की कप्‍तान बनाने का ऐलान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस ही संभालेंगे टी-20 टीम की कमान, भुवनेश्वर कुमार की लंबे समय बाद वापसी

Bhuvneshwar Kumar news
क्रिकेट

IND vs WI 1st T20: वेस्‍टइंडीज ने भारत के सामने रखा 172 रन का लक्ष्य, डेब्यूटेंट नमन धीर ने गेंदबाजी में किया कमाल

IND vs WI 1st T20 Score, Naman Dhir
क्रिकेट

IND vs WI: जिस रन आउट को लेकर अंपायर से भिड़े शिमरोन हेटमायर, उसके साथ ही अपने नाम किया बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड

Shimron Hetmyer Run Out
क्रिकेट

IND vs WI 1st T20: भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 से बाहर, तो नमन धीर का T20I डेब्यू

IND vs WI 1st T20 Toss and Playing XI
क्रिकेट

भारत के खिलाफ मैदान पर उतरते ही अकील हुसैन रचेंगे इतिहास, पूरन-पोलार्ड के एलीट ग्रुप में होगी एंट्री

Akeal Hosein 100th T20I
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.