ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका, कगिसो रबाडा हुए बाहर

डिफेंडिंग आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका ने गुरुवार को डरबन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है। तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा को बाहर रखा गया है, क्योंकि वह चोट के बाद अपनी रिकवरी और फिटनेस पर काम कर रहे हैं। रबाडा इस साल मई के आखिर में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में गुजरात टाइटन्स के लिए खेलने के बाद से किसी भी लेवल पर नहीं खेले हैं। उनकी जगह एनरिक नॉर्टजे 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने आखिरी मैच के बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं।