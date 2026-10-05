WCL का पूरा शेड्यूल बदला, नवरात्रि के एक दिन पहले अब नहीं होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, जानें वजह

WCL 2026 Schedule revised: यूएई में खेली जा रही वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) पाकिस्‍तान की भागेदारी को लेकर सोमवार शाम को खबर आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) सशर्त टीम को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने को राजी हो गया है। लेकिन, डब्‍ल्‍यूसीएल मैनेजमेंट ने उसकी शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया। क्‍योंकि पीसीबी ने शर्त रखी थी कि अगर भारतीय खिलाड़ी किसी मैच में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो उन्हें कोई दिक्‍कत नहीं है, लेकिन पिछले एडिशन के दौरान पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को लिखित में माफी मांगनी होगी। मैनेजमेंट के शर्त नहीं मानने पर देर शाम पाकिस्‍तान टूर्नामेंट से हट गया। इस वजह से अब सात की जगह छह टीमों के बीच ही टूर्नामेंट खेला जाएगा। इसके साथ ही बदले हुए शेड्यूल भी घोषित कर दिया गया है।