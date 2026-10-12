WCL 2026 Semifinal Scenario: टॉप-4 से भी बाहर हुई युवराज सिंह एंड कंपनी, लेकिन भारत अब भी बना सकता सेमीफाइनल में जगह, समझें गणित

World Championship of Legends 2026 Semifinal Scenario: रविवार रात जब भारत बनाम वेस्‍टइंडीज का तीसरा टी20 मुकाबला देख रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर वर्ल्‍ड चैंपियनशिप लेजेंड्स 2026 में इंडिया चैंपियंस और बांग्‍लादेश चैंपियंस के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा था, जिसमें बांग्‍लादेश की टीम ने महज 3 रन के करीबी अंतर से रोमांचक जीत दर्ज की है। शारजाह में खेले गए इस मुकाबले में बांग्‍लादेश ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए। इसके जवाब में युवराज सिंह एंड कंपनी 8 विकेट खोकर 138 रन ही बना सकी। इस हार के बाद भारतीय टीम अब पॉइंट्स टेबल में टॉप-4 से बाहर हो गई है। हालांकि अब भी उसके पास सेमीफाइनल में जगह बनाने का मौका है। अब वह कैसे नॉकआउट में पहुंच सकती है? आइये आपको भी बताते हैं।