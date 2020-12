Bengaluru : क्राइम ब्रांच ने लोन एप्स मामले में 3 को किया गिरफ्तार, 2 चीनी नागरिक शामिल

नई दिल्ली। लोन एप्स मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सेंट्रल क्राइम ब्रांच बेंगलूरु की टीम ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो आरोपी चीनी नागरिक हैं। सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम ने इन लोगों को मौजूदा दरों पर ऋण प्रदान करने और बाद में वसूली के लिए धमकी देने या गैर कानूनी तरीका अख्तियार करने से जुड़ा है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी चीनी नागरिकों की संलिप्तता को गंभीर मसला मान रहे हैं।

Three persons have been arrested in loan apps case. Involvement of two Chinese nationals has been found. They will be arrested soon: Central Crime Branch (CCB), Bengaluru



The matter pertains to the apps providing loans at exorbitant rates & later using threat/force for recovery