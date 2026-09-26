26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

‘सर जो पूछना है यहां पूछो, मां से बात करो…’, आस्था कुंज पार्क रेप कांड की पीड़िता का बड़ा खुलासा, बताया उस शाम क्या हुआ

Delhi Crime: दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय किशोरी से कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़िता अपने जन्मदिन के मौके पर दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर दर्शन करने के बाद पार्क में गई थी।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Sep 26, 2026

Kalkaji Temple Park incident

दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में लड़की से दरिंदगी (AI Image)

Aastha Kunj Park Kalkaji: दिल्ली के कालकाजी इलाके में 17 वर्षीय किशोरी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस को दिए बयान के अनुसार, किशोरी अपने जन्मदिन पर कालकाजी मंदिर में दर्शन करने गई थी। इसके बाद वह अपने दोस्त के साथ आस्था कुंज पार्क पहुंची, जहां तीन आरोपियों ने कथित तौर पर खुद को पुलिसकर्मी बताया, दोनों को धमकाया और उनके मोबाइल फोन छीन लिए। किशोरी का आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने चाकू के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया।

किशोरी ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि घटना के दौरान वह बेहद डरी हुई थी और लगातार रो रही थी। उसने आरोपियों से अपनी मां से बात कराने की भी गुहार लगाई थी।

जन्मदिन पर गई थी कालकाजी मंदिर, फिर पार्क

एफआईआर में दर्ज बयान के मुताबिक, किशोरी ने बताया कि 22 सितंबर को उसका जन्मदिन था। वह कालकाजी मंदिर में दर्शन करना चाहती थी। उसने अपने दोस्त से मंदिर ले जाने के लिए कहा। दोनों शाम करीब 5:45 बजे कालकाजी पहुंचे और करीब 7 बजे तक मंदिर में दर्शन किए।

दर्शन के बाद दोनों ने कालकाजी मेट्रो स्टेशन के बाहर से चिप्स और पानी की बोतल खरीदी। इसके बाद वे आस्था कुंज पार्क के गेट नंबर 7 से अंदर गए। किशोरी के मुताबिक, दोनों ने कुछ देर पार्क में बैठकर खाना खाने और इसके बाद इस्कॉन मंदिर जाने की योजना बनाई थी।

आरोपियों ने खुद को बताया था पुलिसकर्मी

किशोरी के अनुसार, पार्क में झूले के पास एक बेंच पर बैठने के कुछ देर बाद करीब 30 से 35 वर्ष की उम्र के तीन लोग वहां पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने उसके दोस्त को पकड़कर थप्पड़ मारा और पूछा कि वे इतनी देर में पार्क में क्यों आए हैं।

किशोरी ने पुलिस को बताया कि तीनों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और कहा कि उस समय पार्क में आना मना है। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर दोनों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए और उसके दोस्त को दूसरी तरफ ले गए।

किशोरी के बयान के अनुसार, आरोपियों में से दो उसे पार्क के एक सुनसान हिस्से की ओर ले जाने लगे। वह डर गई और उसने उनसे कहा कि जो भी पूछना है, वहीं पूछें और उसकी मां से बात करें।

चाकू और हथियार दिखाकर धमकाया, फिर दुष्कर्म

पुलिस को दिए बयान में किशोरी ने आरोप लगाया कि इसी दौरान आरोपियों में से एक ने दूसरे व्यक्ति से हथियार निकालने के लिए कहा। उसके मुताबिक, उस व्यक्ति ने अपनी जेब से कथित तौर पर काला हथियार निकालकर उसे दिखाया और फिर वापस रख लिया।

इसके बाद दो आरोपियों ने कथित तौर पर चाकू निकाले और उसे पार्क के अंधेरे हिस्से में ले गए। किशोरी ने आरोप लगाया कि वहां तीनों आरोपियों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने पुलिस को बताया कि इस दौरान उसे चाकू दिखाकर धमकाया गया और वह लगातार डर और दर्द में थी।

भागने से पहले दी जान से मारने की धमकी

किशोरी के अनुसार, घटना के बाद आरोपियों ने उसे जल्दी से कपड़े पहनने के लिए कहा। इसके बाद वे उसके दोस्त को भी वापस लेकर आए। आरोप है कि उन्होंने दोनों के मोबाइल फोन लौटा दिए और धमकी दी कि अगर उन्होंने तुरंत वहां से जाने में देरी की या किसी को घटना के बारे में बताया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद आरोपी कथित तौर पर दोनों को आस्था कुंज पार्क से बाहर ले गए। वहां से तीनों फरार हो गए।

दोस्त ने की पुलिस को कॉल

पार्क से बाहर आने के बाद किशोरी ने अपने दोस्त को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। इसके बाद उसके दोस्त ने पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) को फोन किया। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पीड़िता को आंतरिक चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस ने किशोरी के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Aastha Kunj Park incident: पहले पुलिस का मुखबिर, अब ज्यादती के केस में आरोपी; दिल्ली आस्था कुंज पार्क कांड में बड़ा खुलासा

ये भी पढ़ें
Delhi Police

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Sept 2026 11:07 am

Published on:

26 Sept 2026 10:47 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘सर जो पूछना है यहां पूछो, मां से बात करो…’, आस्था कुंज पार्क रेप कांड की पीड़िता का बड़ा खुलासा, बताया उस शाम क्या हुआ

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘इसे वाइल्ड कार्ड लाओ’ एकम बावा ने रीति तिवारी की पॉकेट मनी के दावे को बताया फर्जी, तो लोग बोले- कितनी फ्रॉड है ये लड़की

Rhiti Tiwari liar stepfather Ekam Bawa reveals says she have sports company
OTT

स्वरा भास्कर ने ‘राइज एंड फॉल 2’ जाने से पहले पति और बेटी के लिए किया इमोशनल पोस्ट, फोटो भी की शेयर

Swara Bhasker Emotional Breakdown before Rise and Fall 2 shooting
बॉलीवुड

परिवार में टकराव टालने के लिए शरद पवार आए आगे, सोमेश्वर चीनी मिल चुनाव को लेकर ‘सिल्वर ओक’ पर हाई-वोल्टेज बैठक    

NCP Maharashtra Politics
मुंबई

‘भाई ने कमाल कर दिया’ रीति तिवारी पर फूटा सलमान खान का गुस्सा, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई कमेंट की लाइन

Salman khan weekend ka vaar angry on Rhiti Tiwari in Bigg Boss 20 (1)
OTT

“पैसे खत्म हो चुके थे, देश छोड़ने वाली थी”, ‘धमाल 4’ अभिनेत्री अंजलि आनंद ने बयां किया अपना दर्द

Dhamaal 4 actress Anjali Anand reveals her struggle days in Farah Khan vlog
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.