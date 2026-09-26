‘सर जो पूछना है यहां पूछो, मां से बात करो…’, आस्था कुंज पार्क रेप कांड की पीड़िता का बड़ा खुलासा, बताया उस शाम क्या हुआ

Aastha Kunj Park Kalkaji: दिल्ली के कालकाजी इलाके में 17 वर्षीय किशोरी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस को दिए बयान के अनुसार, किशोरी अपने जन्मदिन पर कालकाजी मंदिर में दर्शन करने गई थी। इसके बाद वह अपने दोस्त के साथ आस्था कुंज पार्क पहुंची, जहां तीन आरोपियों ने कथित तौर पर खुद को पुलिसकर्मी बताया, दोनों को धमकाया और उनके मोबाइल फोन छीन लिए। किशोरी का आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने चाकू के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया।