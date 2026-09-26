महाराष्ट्र के 265 तहसीलों में सूखा घोषित, किसानों को बिजली बिल से लेकर कर्ज तक मिलेगी राहत

Maharashtra Drought Affected Talukas: महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के 358 में से 265 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इस तरह राज्य के करीब 75 प्रतिशत तहसीलों में सूखे की स्थिति सामने आई है। इन तहसीलों में ‘ट्रिगर-1’ लागू किया गया है। सूखा घोषित होने के बाद किसानों, खेतिहर मजदूरों, विद्यार्थियों और ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को राहत देने के लिए सरकार ने कई उपायों की घोषणा की है।