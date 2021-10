एनसीबी के अधिकारियों का आरोप, मुंबई पुलिस कर रही है जासूसी

मुंबई। क्रूज में ड्रग मिलने और आर्यन खान की संलिप्तता से जुड़े मामले में प्रमुख भूमिका निभाने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। एनसीबी के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस उनका पीछा कर रही है। एनसीबी अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों से इसके कर्मियों का पीछा किए जाने की शिकायत दर्ज कराने के लिए सोमवार को मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।

एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अब आरोप लगाया है कि उनकी जासूसी की जा रही थी। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि वानखेड़े और वरिष्ठ अधिकारी मुथा जैन ने इस मुद्दे पर दिन में महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख से मुलाकात की।

Mumbai: Narcotics Control Bureau (NCB) officials met senior officials of Mumbai Police and complained to them about being followed by Mumbai Police officials in the past few days.