Delhi Violence: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में एक महीने के लिए धारा 144, जानें अब तक की 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा ( Delhi Violence ) हुई। उत्तर पूर्व दिल्ली के मौजपूर ( Maujpur ) और जाफराबाद ( Jaffrabad ) इलाके में विरोध प्रदर्शन ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। हिंसा उस समय ज्यादा भड़की जब CAA विरोधी और समर्थक आपस में भिड़ गए। हिंसा में दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) के एक जवान समेत 7 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मंगलवार को भी जाफराबाद और बाबरपुर इलाके में हिंसा हुई। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। आइए 10 प्वाइंटर में जानते हैं दिल्ली हिंसा में अभी तक क्या कुछ हुआ-

1. सोमवार से शुरू हुई दिल्ली हिंसा अभी भी जारी है। मौजपुर, कबीर नगर और जाफराबाद में मंगलवार का दिन भी तनावपूर्ण बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक मौजपुर में सुबह-सुबह पत्थरबाजी हुई। वहीं, कुछ वाहनों को भी जला दिया गया।

2. दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंसा ( Delhi Delhi Violence ) में मारने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब तक पुलिस कॉन्स्टेबल समेत 7 लोगों की मौत हो गई है।

Delhi Police on violence in #NortheastDelhi yesterday: A total of 7 deaths were reported - 1 police personnel and 6 civilians lost their lives. pic.twitter.com/JhYHmKbyxk