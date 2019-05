जम्मू-राजौरी हाईवे पर बड़े धमाके की साजिश विफल, पुलिस ने आईईडी बम किया निष्क्रिय

नई दिल्ली। घाटी में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। घाटी को दहलाने के लिए आतंकियों की एक बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। दरअसल जम्मू-राजौरी हाईवे के कल्लर चौक पर एक बार फिर आतंकियों की नजर थी। आतंकी इस चौक पर बड़े धमाके की तैयारी में थे। यहां पर आतंकियों की ओर से आईईडी ब्लास्ट की साजिश रची जा रही थी, जिसे सेना के जवानों ने विफल कर दिया।

#WATCH District Police Office Rajouri (J&K): Suspected IED material destroyed by bomb disposal squad at the Jammu-Poonch highway in Kallar today. pic.twitter.com/QJOYTgBQah