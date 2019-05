कर्नाटक: कांग्रेस विधायक के घर के सामने हुआ विस्फोट, एक व्यक्ति की जान गई

नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव के बीच कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आई है। यहां राज्यराजेश्वरी नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक के घर के बाहर बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। धमाका होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटना की जांच की।

#Karnataka: One person has died in an explosion outside the residence of Rajarajeshwari Nagar MLA, Munirathna, in Vyalikaval. Police is present at the spot, probe is underway. pic.twitter.com/EFGCLpMDt9