टेरर फंडिंग केस: दिल्ली से श्रीनगर तक एनआईए ने एनजीओ में छापेमारी

नई दिल्ली। टेरर फंडिंग मामले में एनजीओ पर आरोप लगने के बाद एनआईए और ज्यादा सख्त हो गई है। टीम ने दिल्ली से श्रीनगर तक 9 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवार्ठ की शुरू कर दी है। बुधवार को भी एनआईए की टीम की ओर से 10 इलाकों में छापेमारी की थी। जानकारी के अनुसार एनआईए की ओर से एनजीओ पर आईपीसी की धारा 124ए यानी राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया है। वहीं एनआईए ने यूएपीए कानून की धारा 17, 18, 22ए, 22सी, 38, 39 और 40 लगाई है।

#UPDATE NIA is conducting raids across 9 locations in Delhi & Srinagar on 6 NGOs & trusts namely Falah-e-Aam Trust, Charity Alliance, Human Welfare Foundation, JK Yateem Foundation, Salvation Movement and J&K Voice of Victims (JKVoV) https://t.co/9G8k5iCKvp