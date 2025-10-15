Dog Attack: शहर में पागल कुत्ते का आतंक! 18 लोगों को बनाया शिकार, इलाकों में दहशत का माहौल

भोपालपटनम में पागल कुत्ते का आतंक (Photo source- Patrika)
Dog Attack: नगर में सोमवार का दिन दहशत भरा साबित हुआ। एक पागल कुत्ते ने सुबह से दोपहर तक नगर के अलग-अलग इलाकों में आतंक मचाते हुए 18 लोगों को काट लिया। इस घटना से पूरे भोपालपटनम में हड़कंप मच गया। घायलों में स्कूली बच्चे, कॉलेज छात्र, महिलाएं और राहगीर शामिल हैं। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि आश्रम शाला के तीन बच्चे भी कुत्ते के हमले का शिकार बने।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुबह करीब 7 बजे पहली घटना हुई जब कुत्ते ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद वह लगातार अलग-अलग मोहल्लों में घूमते हुए लोगों पर झपटता रहा। कुछ ही घंटों में नगर के विभिन्न हिस्सों में 18 से ज्यादा लोगों को काटने की खबरें सामने आने लगीं। स्थानीय लोगों ने कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह और ज्यादा आक्रामक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर पंचायत कर्मियों और पुलिस टीम ने कुत्ते की तलाश शुरू की, वहीं घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोपालपटनम लाया गया।
Dog Attack: बीएमओ डॉक्टर चलपत्ती राव ने बताया, आज कुल 18 लोगों को पागल कुत्ते के काटने की वजह से भर्ती किया गया है। सभी को तुरंत एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाया गया है। अस्पताल में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और सभी मरीजों की स्थिति फिलहाल स्थिर है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सभी घायलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। नगरवासियों से अपील की गई है कि वे फिलहाल सड़कों पर बेवजह न निकलें और बच्चों को घरों के भीतर ही रखें। इस घटना के बाद नगर में भय और अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
दंतेवाड़ा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग