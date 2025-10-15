Dog Attack: शहर में पागल कुत्ते का आतंक! 18 लोगों को बनाया शिकार, इलाकों में दहशत का माहौल

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुबह करीब 7 बजे पहली घटना हुई जब कुत्ते ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद वह लगातार अलग-अलग मोहल्लों में घूमते हुए लोगों पर झपटता रहा। कुछ ही घंटों में नगर के विभिन्न हिस्सों में 18 से ज्यादा लोगों को काटने की खबरें सामने आने लगीं। स्थानीय लोगों ने कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह और ज्यादा आक्रामक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर पंचायत कर्मियों और पुलिस टीम ने कुत्ते की तलाश शुरू की, वहीं घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोपालपटनम लाया गया।