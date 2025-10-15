Patrika LogoSwitch to English

दंतेवाड़ा

Dog Attack: शहर में पागल कुत्ते का आतंक! 18 लोगों को बनाया शिकार, इलाकों में दहशत का माहौल

Dog Attack: भोपालपटनम में पागल कुत्ते ने मचाया कहर, सुबह से दोपहर तक अलग-अलग इलाकों में 18 लोगों को काटा। घायलों में तीन आश्रम शाला के बच्चे, महिलाएं और राहगीर शामिल।

less than 1 minute read

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 15, 2025

भोपालपटनम में पागल कुत्ते का आतंक (Photo source- Patrika)

भोपालपटनम में पागल कुत्ते का आतंक (Photo source- Patrika)

Dog Attack: नगर में सोमवार का दिन दहशत भरा साबित हुआ। एक पागल कुत्ते ने सुबह से दोपहर तक नगर के अलग-अलग इलाकों में आतंक मचाते हुए 18 लोगों को काट लिया। इस घटना से पूरे भोपालपटनम में हड़कंप मच गया। घायलों में स्कूली बच्चे, कॉलेज छात्र, महिलाएं और राहगीर शामिल हैं। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि आश्रम शाला के तीन बच्चे भी कुत्ते के हमले का शिकार बने।

Dog Attack: 18 से ज्यादा लोगों को काटने की खबरें

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुबह करीब 7 बजे पहली घटना हुई जब कुत्ते ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद वह लगातार अलग-अलग मोहल्लों में घूमते हुए लोगों पर झपटता रहा। कुछ ही घंटों में नगर के विभिन्न हिस्सों में 18 से ज्यादा लोगों को काटने की खबरें सामने आने लगीं। स्थानीय लोगों ने कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह और ज्यादा आक्रामक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर पंचायत कर्मियों और पुलिस टीम ने कुत्ते की तलाश शुरू की, वहीं घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोपालपटनम लाया गया।

नगर में भय व अफरा-तफरी का माहौल

Dog Attack: बीएमओ डॉक्टर चलपत्ती राव ने बताया, आज कुल 18 लोगों को पागल कुत्ते के काटने की वजह से भर्ती किया गया है। सभी को तुरंत एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाया गया है। अस्पताल में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और सभी मरीजों की स्थिति फिलहाल स्थिर है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सभी घायलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। नगरवासियों से अपील की गई है कि वे फिलहाल सड़कों पर बेवजह न निकलें और बच्चों को घरों के भीतर ही रखें। इस घटना के बाद नगर में भय और अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है।

Dog Attack: पागल कुत्ते ने 20 से ज्यादा लोगों को काटा, बच्चों से लेकर बुजुर्ग घायल… नगर पंचायत को नहीं जानकारी
बलोदा बाज़ार
कसडोल में पागल कुत्ते ने 20 लोगों को काटा (photo-patrika)

Updated on:

15 Oct 2025 10:41 am

Published on:

15 Oct 2025 10:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / Dog Attack: शहर में पागल कुत्ते का आतंक! 18 लोगों को बनाया शिकार, इलाकों में दहशत का माहौल

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

Eco Tourism: वन मंत्री केदार कश्यप ने किया बैंबू राफ्टिंग का उद्घाटन, ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार का नया अवसर

‘बैंबू राफ्टिंग’ से ईको टूरिज्म को बढ़ावा (Photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

CG News: जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई! 23 दुकानदारों पर लगाया जुर्माना, जानें क्या है मामला?

23 दुकानदारों पर लगाया जुर्माना (Photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

स्वामी आत्मानंद स्कूल में फिर भड़का आक्रोश, शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर उतरे छात्र

Swami Atmanand School (Photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

Mega Bastar Olympics 2025: स्पर्धा को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह, पंजीयन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर

Mega Bastar Olympics 2025 (Photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

जिला कांग्रेस में बदलाव की आहट! रायशुमारी से जल्द तय होगा नया जिलाध्यक्ष

कांग्रेस में बदलाव की आहट (Photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा
