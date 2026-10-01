Dholpur: पंचायत चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती, गांवों में पार्टी की मजबूती का दावा, एक टिकट के दस दावेदार

कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय कुमार जाटव ने बताया कि पंचायत चुनाव में पिछली बार कांग्रेस ने धौलपुर में जिलाप्रमुख सहित राजाखेड़ा, धौलपुर, बसेड़ी, बाड़ी व सरमथुरा में निर्दलीय के सहयोग से प्रधान पद पर कब्जा किया था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में मंहगाई से आमजनता त्रस्त है। रोजगार के अभाव में लोग पलायन कर रहे हैं, उद्योग-धंधे चौपट हो गए हैं। जिले में जनता ने भाजपा को पंचायत चुनाव में सबक सिखाने का निर्णय किया है। हालांकि पंचायतीराज चुनावों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। गांव की चौपालों से लेकर चाय की थड़ी पर चुनावी चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस में एक-एक वार्ड से 8-10 लोग टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव के निज निवास पर जिले भर से आए जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पद के सैकड़ों दावेदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जिससे विधायक निवास पर मेले जैसा नजारा देखने को मिला।