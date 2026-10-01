Dholpur: राजस्थान में धौलपुर पुलिस की 5जी स्पीड, 40वीं रैंक से पहुंचे नम्बर वन

नतीजा ये रहा नए बीएनएस कानून 1 जुलाई 2024 को लागू हुए तो उस वक्त धौलपुर पुलिस रैंक में 40वे नम्बर पर थी लेकिन सीखते और दौड़ते हुए आज नम्बर वन रैङ्क्षकग पर पहुंच गई। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान कहते हैं कि ये सब टीम वर्क का नतीजा है, पहले टीम को बताना होता है कि गोल कहां पर करना है और किस तरह होगा, जिस टीम भावना से मैदान पर खेलना है, जो हमने किया है। आज धौलपुर पुलिस 94.94 अंक के साथ राजस्थान नम्बर अव्वल है। इसके बाद रेंज में करौली द्वितीय 93.48 अंक तथा दौसा तृतीय 93.08 अंक के साथ रहा। जिले में करीब 96 फीसदी एफआइआर आनॅलाइन के जरिए भेजी जा रही हैं।