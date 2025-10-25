धौलपुर में सुनार की दुकान पर लूट का प्रयास, दुकानदार की बहादुरी से बदमाश बाइक छोड़कर फरार



बता दें कि गांधी पार्क के पास स्थित एक सुनार की दुकान पर शनिवार को दो युवक ग्राहक बनकर पहुंचे। इनमें से एक युवक ने दुकानदार से सोने के आभूषण दिखाने को कहा। जब दुकानदार ने उसे एक सोने का पेंडल दिखाया तो युवक ने अचानक पेंडल उठाया और दुकान से भागने लगा।