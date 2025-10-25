Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

धौलपुर में सुनार की दुकान पर लूट का प्रयास, दुकानदार की बहादुरी से बदमाश बाइक छोड़कर फरार

Dholpur News: धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में गांधी पार्क के पास दो युवकों ने सुनार की दुकान पर लूट का प्रयास किया। लेकिन दुकानदार की सूझबूझ से वारदात नाकाम रही। बदमाश बाइक छोड़कर फरार हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

धौलपुर

image

Arvind Rao

Oct 25, 2025

Dholpur News

सुनार की दुकान पर लूट का प्रयास (फोटो- पत्रिका)

Dholpur News: धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में गांधी पार्क के पास शनिवार को दो युवकों ने सुनार की दुकान पर लूट का प्रयास किया। लेकिन दुकानदार की सूझबूझ और साहस के चलते वारदात असफल रही।


घटना के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए, जबकि उनकी बाइक पुलिस ने मौके से जब्त कर ली है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है।


बता दें कि गांधी पार्क के पास स्थित एक सुनार की दुकान पर शनिवार को दो युवक ग्राहक बनकर पहुंचे। इनमें से एक युवक ने दुकानदार से सोने के आभूषण दिखाने को कहा। जब दुकानदार ने उसे एक सोने का पेंडल दिखाया तो युवक ने अचानक पेंडल उठाया और दुकान से भागने लगा।


पीछे से दुकानदार मनीष पुत्र महादेव ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाश युवक का पीछा किया। दुकान के बाहर पहले से ही एक अन्य युवक बाइक पर बैठा हुआ था। जैसे ही भागता हुआ युवक बाइक के पास पहुंचा, मनीष ने तेजी से उसे पकड़ लिया और झड़प के दौरान पेंडल छुड़ा लिया।


हालांकि, इसी बीच दोनों युवक मौके से बाइक वहीं छोड़कर पैदल फरार हो गए। सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: नाकाबंदी तोड़ते हुए निकला तेज रफ्तार कंटेनर, पुलिस ने 80KM पीछा कर पकड़ा; डिजिटल लॉक खोलते ही उड़े होश
टोंक
container-1

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 02:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / धौलपुर में सुनार की दुकान पर लूट का प्रयास, दुकानदार की बहादुरी से बदमाश बाइक छोड़कर फरार

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: राजस्थान के इस शहर की बदलेगी सूरत, 10 करोड़ से सड़कों की होगी मरम्मत, फिर सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां

road repairs in Dholpur
धौलपुर

ठाकुरजी अन्नकूट का करते रहे इंतजार, नहीं लगा महाभोग!

ठाकुरजी अन्नकूट का करते रहे इंतजार, नहीं लगा महाभोग! Thakurji kept waiting for Annakut, but the Mahabhog was not offered!
धौलपुर

दहेज प्रताडऩा का आरोपित पुलिस से भागा… फिर पकड़ा

दहेज प्रताडऩा का आरोपित पुलिस से भागा... फिर पकड़ा Dowry harassment accused flees from police... then caught again
धौलपुर

नवाचार: धौलपुर में बनेगा राज्य का पहला कछुआ संरक्षण केन्द्र!

नवाचार: धौलपुर में बनेगा राज्य का पहला कछुआ संरक्षण केन्द्र! Innovation: State's first turtle conservation centre to be built in Dholpur!
धौलपुर

फैल रहा शिक्षा का उजियारा, गांव-गांव में खुल रहीं लाइब्रेरियां

फैल रहा शिक्षा का उजियारा, गांव-गांव में खुल रहीं लाइब्रेरियां The light of education is spreading, libraries are opening in every village.
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.