धौलपुर में सुनार की दुकान पर लूट का प्रयास, दुकानदार की बहादुरी से बदमाश बाइक छोड़कर फरार

सुनार की दुकान पर लूट का प्रयास (फोटो- पत्रिका)
Dholpur News: धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में गांधी पार्क के पास शनिवार को दो युवकों ने सुनार की दुकान पर लूट का प्रयास किया। लेकिन दुकानदार की सूझबूझ और साहस के चलते वारदात असफल रही।
घटना के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए, जबकि उनकी बाइक पुलिस ने मौके से जब्त कर ली है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है।
बता दें कि गांधी पार्क के पास स्थित एक सुनार की दुकान पर शनिवार को दो युवक ग्राहक बनकर पहुंचे। इनमें से एक युवक ने दुकानदार से सोने के आभूषण दिखाने को कहा। जब दुकानदार ने उसे एक सोने का पेंडल दिखाया तो युवक ने अचानक पेंडल उठाया और दुकान से भागने लगा।
पीछे से दुकानदार मनीष पुत्र महादेव ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाश युवक का पीछा किया। दुकान के बाहर पहले से ही एक अन्य युवक बाइक पर बैठा हुआ था। जैसे ही भागता हुआ युवक बाइक के पास पहुंचा, मनीष ने तेजी से उसे पकड़ लिया और झड़प के दौरान पेंडल छुड़ा लिया।
हालांकि, इसी बीच दोनों युवक मौके से बाइक वहीं छोड़कर पैदल फरार हो गए। सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
