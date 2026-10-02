Dholpur: सरमथुरा ब्लॉक में 21 ग्राम पंचायतों में खुली डिजिटल लाइब्रेरी

सरमथुरा पंचायत समिति अन्तर्गत गांवों में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ा बदलाव करते हुए निवर्तमान प्रधान द्रोपती देवी ने 5 बर्ष में ग्रामीण बच्चों, युवाओं और बेटियों के उत्थान व गांवों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव किया है। उन्होंने सरकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचा कर शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण आधारभूत ढांचे को सुधार कर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को गति देने का प्रयास किया है।हालांकि प्रधान द्रोपती देवी की औपचारिक शिक्षा सीमित रही है, लेकिन निस्वार्थ भावना के साथ ग्रामीण बच्चों की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाकर सराहनीय कदम उठाया है। प्रधान द्रोपती भले ही खुद अनपढ़ है लेकिन बच्चों पढ़ा लिखाकर डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के बाद शिक्षा की महत्ता को अच्छी तरह जानती है।