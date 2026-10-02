2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धौलपुर

Dholpur: सरमथुरा ब्लॉक में 21 ग्राम पंचायतों में खुली डिजिटल लाइब्रेरी

सरमथुरा उपखंड क्षेत्र की 21 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी ग्रामीण युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही हैं। आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान छात्रों को अब सेल्फ स्टडी के लिए शहर भागने का झंझट भी खत्म हो गया है। गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी खुलने से ग्रामीणों का शिक्षा को लेकर नजरिया भी बदला है।
2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 02, 2026

dholpur news

सुनीपुर गांव स्थित लाइब्रेरी

Dholpur, सरमथुरा. उपखंड क्षेत्र की 21 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी ग्रामीण युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही हैं। आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान छात्रों को अब सेल्फ स्टडी के लिए शहर भागने का झंझट भी खत्म हो गया है। गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी खुलने से ग्रामीणों का शिक्षा को लेकर नजरिया भी बदला है। इसके साथ ही स्कूलों के विकास, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को भी बढ़ावा मिला है। जिससे गांवों में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है।

सरमथुरा पंचायत समिति अन्तर्गत गांवों में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ा बदलाव करते हुए निवर्तमान प्रधान द्रोपती देवी ने 5 बर्ष में ग्रामीण बच्चों, युवाओं और बेटियों के उत्थान व गांवों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव किया है। उन्होंने सरकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचा कर शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण आधारभूत ढांचे को सुधार कर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को गति देने का प्रयास किया है।हालांकि प्रधान द्रोपती देवी की औपचारिक शिक्षा सीमित रही है, लेकिन निस्वार्थ भावना के साथ ग्रामीण बच्चों की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाकर सराहनीय कदम उठाया है। प्रधान द्रोपती भले ही खुद अनपढ़ है लेकिन बच्चों पढ़ा लिखाकर डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के बाद शिक्षा की महत्ता को अच्छी तरह जानती है।

प्रधान के साथ इंजीनियर बेटे ने भी जनसेवा का मार्ग चुनकर विधायक का सफर तय किया है। बसेड़ी क्षेत्र की जन समस्याओं व सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए विधायक संजय जाटव प्रयासरत है। गांवों में शिक्षा के साथ ग्रामीण आधारभूत ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने से कई गांवों में बदलाव देखने को मिला है।

-21 ग्राम पंचायतों में 25 डिजिटल लाइब्रेरी:

पंचायत समिति क्षेत्र की 21 ग्राम पंचायतों में 25 डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित किए जाने को शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। इन लाइब्रेरियों में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर के साथ आरओ सिस्टम और वाटर कूलर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को स्थानीय स्तर पर अध्ययन का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

-स्कूलों में करीब 9 करोड़ के विकास कार्य:

डांग विकास योजना के तहत करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण और मरम्मत कार्य कराए गए हैं। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में काम हुआ है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों के सौंदर्यीकरण के साथ पेयजल सुविधाओं के विस्तार पर भी ध्यान दिया गया।

-गांवों में बुनियादी सुविधाओं पर दिया जोर:

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भवन, चौपाल, सीसी रोड और साफ-सफाई से जुड़े कार्य भी कराए गए। सामुदायिक भवन और चौपाल बनने से ग्रामीणों को सामाजिक एवं सामूहिक कार्यक्रमों के लिए सुविधाएं मिलीं है। वहीं सीसी रोड निर्माण से आवागमन सुगम हुआ और साफ-सफाई अभियानों के माध्यम से गांवों को स्वच्छ बनाने पर जोर दिया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2026 07:32 pm

Published on:

02 Oct 2026 07:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Dholpur: सरमथुरा ब्लॉक में 21 ग्राम पंचायतों में खुली डिजिटल लाइब्रेरी

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dholpur: हाइकोर्ट के आदेश 54 फुट पक्के निर्माण पर चली जेसीबी

Dholpur news
धौलपुर

Dholpur: त्योहार से पहले बड़ी कार्रवाई, नकली दूध फेक्ट्री पर छापा

Dholpur news
धौलपुर

Rajasthan Crime: धौलपुर में कुख्यात इनामी हिस्ट्रीशीटर मुकुट गुर्जर गिरफ्तार, बड़ी वारदात की साजिश रच रहा था

wanted history sheeter mukut gurjar held
धौलपुर

Dholpur: पंचायत चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती, गांवों में पार्टी की मजबूती का दावा, एक टिकट के दस दावेदार

Dholpur news
धौलपुर

Dholpur: राजस्थान में धौलपुर पुलिस की 5जी स्पीड, 40वीं रैंक से पहुंचे नम्बर वन

Dholpur news
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.