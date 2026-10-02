Rajasthan Crime: धौलपुर में कुख्यात इनामी हिस्ट्रीशीटर मुकुट गुर्जर गिरफ्तार, बड़ी वारदात की साजिश रच रहा था

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ और अनुसंधान के दौरान आरोपी से जुड़ी अन्य वारदातों और आपराधिक गतिविधियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। पुलिस उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और हाल की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस और डीएसटी की टीम मौजूद रही। मामले में आगे की जांच जारी है।