Dholpur: हाइकोर्ट के आदेश 54 फुट पक्के निर्माण पर चली जेसीबी

तहसीलदार एवं नगर पालिका के कार्यवाहक ईओ सिंह ने बताया की लवकेश राजोरिया पुत्र माताप्रसाद की ओर से लगाई गई याचिका पर राजस्थान हाइकोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस इंद्रजीत सिंह और संदीप तनेजा ने 15 सितंबर को राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि बाड़ी शहर के कायस्थ पाडा पुलिया के पास पब्लिक रोड पर अतिक्रमण हुआ है। ऐसे में एसडीएम बाड़ी और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को 6 अक्टूबर को न्यायालय में पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है। जिसमें जवाब मांगा गया था कि आम रास्ते पर विवादित स्थान से यह अतिक्रमण अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। 27 सितंबर को यह आदेश नगर पालिका ईओ को प्राप्त हुआ। जिस पर तुरंत एक्शन लेते हुए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नोटिस की कार्रवाई की गईएजिन्होंने नोटिस नहीं लिया उनकी दीवार पर नोटिस चस्पा किया गया।