Dholpur: त्योहार से पहले बड़ी कार्रवाई, नकली दूध फेक्ट्री पर छापा

सूचना पर सीएमएचओ डॉ.धर्मसिंह मीणा समेत अन्य टीम मौके पर पहुंची और यहां मिले अलग-अलग सामान का सैम्पल लिया गया। सीएमएचओ ने बताया कि फैक्ट्री में मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा था। टीम को मौके पर पॉम ऑयल, रिकल्ड मिक्स पाउडर इत्यादि मिला है। उधर, पुलिस भवन मालिक की जानकारी कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन करीब 16 से 17 हजार लीटर मिलावटी दूध तैयार कर बाहर भेजा जाता है। त्योहारी सीजन से पहले यह पुलिस और खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई है।