Dholpur: सरसों तेल से भरा टैंकर पलटा, ग्रामीणों ने की जमकर लूट; कपड़े से छानकर बाल्टी-डिब्बों में ले गए

टैंकर चालक प्रधान, निवासी दूदू ने बताया कि टैंकर के आगे चल रही एक पिकअप किसी अन्य वाहन से टकरा गई थी। तभी सामने से एक बस आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में उसने टैंकर को कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दिया। इससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और टैंकर में भरा सरसों तेल बहकर सड़क किनारे पानी के गड्ढे में जमा हो गया। हादसे के बाद चालक रातभर मौके पर ही मौजूद रहा।