Dholpur: सरसों तेल से भरा टैंकर पलटा, ग्रामीणों ने की जमकर लूट; कपड़े से छानकर बाल्टी-डिब्बों में ले गए

तेल लूटते ग्रामीण (फोटो-पत्रिका)
धौलपुर। धौलपुर-भरतपुर हाईवे पर सरसों तेल से भरा एक टैंकर पलट गया, जिसके बाद सड़क किनारे तेल बहने से वहां 'तेल का तालाब' बन गया। देखते ही देखते स्थानीय लोगों में तेल लूटने की होड़ मच गई। ग्रामीण मंगलवार सुबह बाल्टी, ड्रम, डिब्बे और बोतलें लेकर पहुंचे और पानी में मिले तेल को कपड़े से छान-छानकर भरने लगे।
टैंकर चालक प्रधान, निवासी दूदू ने बताया कि टैंकर के आगे चल रही एक पिकअप किसी अन्य वाहन से टकरा गई थी। तभी सामने से एक बस आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में उसने टैंकर को कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दिया। इससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और टैंकर में भरा सरसों तेल बहकर सड़क किनारे पानी के गड्ढे में जमा हो गया। हादसे के बाद चालक रातभर मौके पर ही मौजूद रहा।
हादसे के कुछ देर बाद ग्रामीण घटनास्थल पर जुटने लगे। कुछ लोगों ने तो टैंकर में बचे तेल को पाइप डालकर निकाल लिया, जबकि बाकी लोग गड्ढे में भरे तेल को पानी से अलग करके अपने बर्तनों में भरते रहे। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन स्थिति देखकर वह थोड़ी देर बाद लौट गई।
पुलिस ने बाद में क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा कराया। सौभाग्य से चालक प्रधान और उसका भतीजा मदन दोनों सुरक्षित रहे। चालक के अनुसार, टैंकर में लगभग 4 हजार लीटर सरसों तेल भरा था, जो मुरैना (मध्य प्रदेश) से अलवर जा रहा था। टैंकर में भरे तेल की अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है।
थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि हादसा बस को बचाने के प्रयास में हुआ था। टैंकर से निकला तेल पास के खेतों और गड्ढों में फैल गया, जिसे ग्रामीण पानी से छानकर ले गए। पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रण में लिया और यातायात बहाल किया।
