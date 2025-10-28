Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

Dholpur: सरसों तेल से भरा टैंकर पलटा, ग्रामीणों ने की जमकर लूट; कपड़े से छानकर बाल्टी-डिब्बों में ले गए

Dholpur News: कुछ लोगों ने तो टैंकर में बचे तेल को पाइप डालकर निकाल लिया, जबकि बाकी लोग गड्ढे में भरे तेल को पानी से अलग करके अपने बर्तनों में भरते रहे।

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Kamal Mishra

Oct 28, 2025

mustard oil tanker overturned

तेल लूटते ग्रामीण (फोटो-पत्रिका)

धौलपुर। धौलपुर-भरतपुर हाईवे पर सरसों तेल से भरा एक टैंकर पलट गया, जिसके बाद सड़क किनारे तेल बहने से वहां 'तेल का तालाब' बन गया। देखते ही देखते स्थानीय लोगों में तेल लूटने की होड़ मच गई। ग्रामीण मंगलवार सुबह बाल्टी, ड्रम, डिब्बे और बोतलें लेकर पहुंचे और पानी में मिले तेल को कपड़े से छान-छानकर भरने लगे।

टैंकर चालक प्रधान, निवासी दूदू ने बताया कि टैंकर के आगे चल रही एक पिकअप किसी अन्य वाहन से टकरा गई थी। तभी सामने से एक बस आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में उसने टैंकर को कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दिया। इससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और टैंकर में भरा सरसों तेल बहकर सड़क किनारे पानी के गड्ढे में जमा हो गया। हादसे के बाद चालक रातभर मौके पर ही मौजूद रहा।

यह भी पढ़ें : फतेहपुर में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा: महिला ने जीजा के साथ मिलकर की युवक की हत्या, प्रेम संबध और बदनामी से थी तंग

ग्रामीणों को देखकर लौट गई पुलिस

हादसे के कुछ देर बाद ग्रामीण घटनास्थल पर जुटने लगे। कुछ लोगों ने तो टैंकर में बचे तेल को पाइप डालकर निकाल लिया, जबकि बाकी लोग गड्ढे में भरे तेल को पानी से अलग करके अपने बर्तनों में भरते रहे। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन स्थिति देखकर वह थोड़ी देर बाद लौट गई।

क्रेन की मदद से टैंकर किया गया सीधा

पुलिस ने बाद में क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा कराया। सौभाग्य से चालक प्रधान और उसका भतीजा मदन दोनों सुरक्षित रहे। चालक के अनुसार, टैंकर में लगभग 4 हजार लीटर सरसों तेल भरा था, जो मुरैना (मध्य प्रदेश) से अलवर जा रहा था। टैंकर में भरे तेल की अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है।

यातायात बहाल

थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि हादसा बस को बचाने के प्रयास में हुआ था। टैंकर से निकला तेल पास के खेतों और गड्ढों में फैल गया, जिसे ग्रामीण पानी से छानकर ले गए। पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रण में लिया और यातायात बहाल किया।

ये भी पढ़ें

बागेश्वर धाम में समोसे की दुकान पर कढ़ाई में खौलते तेल में गिरा मासूम, राजस्थान से दर्शन करने गया परिवार
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 06:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Dholpur: सरसों तेल से भरा टैंकर पलटा, ग्रामीणों ने की जमकर लूट; कपड़े से छानकर बाल्टी-डिब्बों में ले गए

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हाइवे पर सरसों तेल से भरा टैंकर पलटा, भरने की मची होड़

हाइवे पर सरसों तेल से भरा टैंकर पलटा, भरने की मची होड़ Mustard oil tanker overturns on highway, sparks rush to fill up tank
धौलपुर

अवैध शराब की तस्करी करते दो जने दबोचे, 110 पव्वे बरामद

अवैध शराब की तस्करी करते दो जने दबोचे, 110 पव्वे बरामद Two people caught smuggling illicit liquor, 110 packets recovered
धौलपुर

दीपावली निकलते ही फिर सक्रिय हुआ निगम, 14 लाख की बकाया पर 10 ट्रांसफॉर्मर उतारे

दीपावली निकलते ही फिर सक्रिय हुआ निगम, 14 लाख की बकाया पर 10 ट्रांसफॉर्मर उतारे The corporation became active again after Diwali, removing 10 transformers due to outstanding dues of Rs 14 lakh
धौलपुर

बदमाश लुक्का को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने में शामिल चेला गिरफ्तार

बदमाश लुक्का को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने में शामिल चेला गिरफ्तार Disciple involved in freeing criminal Lukka from police custody arrested
धौलपुर

पानी में मिल गया 40000 लीटर तेल, गांव वालों ने लगाया ऐसा दिमाग तेल-पानी को अलग कर पूरा तेल भर ले गए

धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.