जिले की सबसे बड़ी मण्डी जलमग्न, गोदामों में रखा सैकड़ों क्विंटल अनाज हुआ खराब

चौक और उफनते चैम्बर लोगों को ना भूलने वाला घाव दे रहे हैं। शहर प्रशासन और परिषद चैम्बरों की सफाई और जलभराव को दूर करने का ढिंढोरा पीट रहा है, लेकिन शहर का जलभराव कम होता नहीं दिख रहा। दर्जनों कालोनियां ऐसी हैं, जहां जलभराव ने लोगों का सुख और चैन छीन लिया है। जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मण्डी में भी पिछले एक माह से ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। जहां बारिश और चैम्बरों से उफनते पानी ने मण्डी परिसर को तालाब बना दिया है। हालांकि यह समस्या यहां पिछले एक साल से बनी हुई है, लेकिन आज तक न प्रशासन और न नगर परिषद मण्डी की इस समस्या को दूर कर सके हैं। हालात यह हैं कि फसल बेचने आने वाले किसान भी धीरे-धीरे कम हो रहे हैं जिससे पल्लेदारों के लिए भी मुश्किल हो रही औरमाल ढिलाई कार्य प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों सहित मण्डी समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑफिस और दुकानों में जाना हो तो गंदे पानी में से होकर जाना पड़ता। जिसमें सांप और कीड़ी-मकोड़ों तैरते रहते हैं।