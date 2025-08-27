Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

डूंगरपुर

Ganesh Chaturthi Special : लोक आस्था का केंद्र है हिलावड़ी गणपति मंदिर, धार से कैसे पहुंचे डूंगरपुर, रोचक है कहानी

Ganesh Chaturthi Special : दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर जिला मुख्यालय से करीब 55 किमी दूरी पर स्थित पिण्डावल गांव का हिलावाड़ी गणपति मंदिर। गणेश चतुर्थी पर मेले सा माहौल रहता है। हिलावाड़ी गणपति मंदिर से जुड़ी एक किंवदंती भी है। जानें।

डूंगरपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 27, 2025

Ganesh Chaturthi Special Hilwadi Ganpati Temple is center of public faith how to reach Dungarpur from Dhar interesting story
साबला में भगवान गणपति की शृंगारित प्रतिमा। फोटो पत्रिका

Ganesh Chaturthi Special : दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर जिला गिरीपुर शिव और शक्ति की नगरी है। पर, यहां गौरीपुत्र के भी कई प्राचीन और पौराणिक मान्यताओं से भरे हुए मंदिर है, जो लोक आस्था के केन्द्र बने हुए हैं। एक है डूंगरपुर जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित पिण्डावल गांव का हिलावाड़ी गणपति मंदिर। यहां क्षेत्र सहित दूरदराज से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। गणेश चतुर्थी पर मेले सा माहौल रहता है। मंदिर से जुड़ी यहां किंवदंती भी है।

गणपति की आराधना कैसे होगी? मन में आया सवाल

मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जगदीश हिलोत बताते है कि उनके पिताजी स्व. भगवान हिलोत के अनुसार करीब 600 साल पूर्व पूर्वज मध्यप्रदेश के धार में व्यवसाय करते थे। इस दरयान वह गणपति की पूजा करने के उपरांत ही व्यवसाय एवं भोजन करते थे। कुछ वर्ष बाद जब उन्हें घर आने का मन हुआ, तो यह चिंता सताने लगी कि अब यहां भगवान गणपति की आराधना कैसे होगी।

ये भी पढ़ें

Ganesh Chaturthi : जयपुर में गणेश चतुर्थी की धूम, संगीनों के साए में हैं शहर के गणेश मंदिर, सुरक्षा व्यवस्था टाइट
जयपुर
Ganesh Chaturthi is celebrated in Jaipur City Ganesh temples and Moti Dungri under shadow of bayonets Tight security

गणेश की प्रतिमा को पीठ पर बांध, चल दिए

इस पर एक रात भगवान गणपति ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मुझे यहां से ले जाओ। स्वप्न में कही बात अनुसार पूर्वजों ने धार में पूजी जा रही करीब डेढ़ फीट बड़ी पत्थर की भगवान गणेश की प्रतिमा को पीठ पर बांध दिया और 300 किलोमीटर पैदल निकल पड़े। जैसे ही पिण्डावल के हिलोतो की वाड़ी (खेत) के निकट पहुंचे। पीठ पर बंधे गणपति का वजन अचानक भारी होने से गणपति की प्रतिमा को यहीं विराजित कर दिया। यहीं पूजा-अर्चना करनी शुरू कर दी। इसके बाद 1975 में मंदिर में प्रथमबार जीर्णोंद्धार किया।

भगवा गणेश की अन्य प्रतिमा भी निकली

हिलोत बताते है कि 1975 में जीर्णोद्धार के लिए नींव खुदाई के दौरान भगवान विष्णु के साथ ही भगवा गणेश की अन्य प्रतिमा भी निकली। उन्हें भगवान गणपति के निकट ही प्रतिष्ठापित किया। इसके बाद 2005 में पुन: मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ।

इसलिए पड़ा नाम

पूर्व में गांव के हिलोत परिवार के मकान व खेत यहीं थे। इसलिए इन्हें हिलावाड़ी गणपति या मोटा गणेशजी कहा जाता है। मंदिर परिसर के निकट भगवान हनुमानजी का मंदिर है। जगदीश हिलोत, रमेश हिलोत, हिमराम सहित गणेशोत्सव की तैयारियों में जुटे हुए हैं।

आजादी के पहले से होता है गणेशोत्सव

बनकोड़ा. आजादी से पूर्व कस्बे के लोग व्यापार के लिए महाराष्ट्र में रहते थे। आकोला महाराष्ट्र से रेवाशंकर उपाध्याय वापस यहां अपने गांव आए और वर्ष 1942 में गणेशोत्सव की शुरूआत की। उनके साथ चिमनलाल उपाध्याय, दयाशंकर व्यास, मोहनलाल सोनी, हुकुमचंद सोनी, मथुरालाल आमेटा, जवेरचंद सोनी तथा हेमराज सोनी ने गणेशोत्सव में अखाड़ा प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद राममंदिर होली चौक में गणेशोत्सव हर साल धूमधाम से मनाया जाने लगा। इसके तहत विभिन्न सांस्कृतिक, साहित्यिक सहित धार्मिक आयोजन हुए।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही सस्ती बिजली, क्यों? सामने आई यह बड़ी वजह
जयपुर
Rajasthan Electricity Consumers are not getting Cheap Electricity why This is big reason

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 11:45 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Ganesh Chaturthi Special : लोक आस्था का केंद्र है हिलावड़ी गणपति मंदिर, धार से कैसे पहुंचे डूंगरपुर, रोचक है कहानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.