Ganesh Chaturthi Special : लोक आस्था का केंद्र है हिलावड़ी गणपति मंदिर, धार से कैसे पहुंचे डूंगरपुर, रोचक है कहानी

इस पर एक रात भगवान गणपति ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मुझे यहां से ले जाओ। स्वप्न में कही बात अनुसार पूर्वजों ने धार में पूजी जा रही करीब डेढ़ फीट बड़ी पत्थर की भगवान गणेश की प्रतिमा को पीठ पर बांध दिया और 300 किलोमीटर पैदल निकल पड़े। जैसे ही पिण्डावल के हिलोतो की वाड़ी (खेत) के निकट पहुंचे। पीठ पर बंधे गणपति का वजन अचानक भारी होने से गणपति की प्रतिमा को यहीं विराजित कर दिया। यहीं पूजा-अर्चना करनी शुरू कर दी। इसके बाद 1975 में मंदिर में प्रथमबार जीर्णोंद्धार किया।