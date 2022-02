UP Assembly Election 2022: बदल गई खर्च की सूची, चाय-समोसे के साथ रोटी, दाल, चावल के भोजन थाल का भी रेट फिक्स

चुनावी दफ्तरों में कार्यकर्ताओं के लिए भोजन थाल का इंतजाम किया जाता है, जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, चावल रहता है। इसे देखते हुए चुनावी खर्च का लेखाजोखा करने वाली टीम ने पहली बार राजधानी की सीटों पर भोजन थाल को चुनावी खर्च में शामिल किया है।

प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की लिस्ट में पूड़ी-सब्जी और चाय-समोसा के साथ ही रोटी, दाल, चावल, सब्जी से सजे भोजन थाल को भी शामिल किया जा रहा है। नेताजी के साथ दिन-रात जुटने वाले कार्यकर्ताओं के साथ खानपान में परिवर्तन किया जा रहा है। दरअसल, चुनावी दफ्तरों में कार्यकर्ताओं के लिए भोजन थाल का इंतजाम किया जाता है, जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, चावल रहता है। लेकिन अभी तक थाल का खर्च चुनावी खर्च में शामिल नहीं किया गया था। इसे देखते हुए चुनावी खर्च का लेखाजोखा करने वाली टीम ने पहली बार राजधानी की सीटों पर भोजन थाल को चुनावी खर्च में शामिल किया है।

UP Assembly Election2022 Food Plate Rate also Included in Expense Rate