‘स्टारलिंक से दुनिया के बड़े बिजनेसमैन खतरे में? एजाज खान ने सुरक्षा पर दिया बयान, बोले- ये राष्ट्रीय से जुड़ा मामला है

Imran Khan US Citizenship: एक्टर एजाज खान ने इमरान खान की नागरिकता और एक विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी को लेकर सवाल उठाए हैं। इसमें एजाज खान का दावा है कि इमरान के पास अमेरिकी नागरिकता है। अगर इमरान के पास भारतीय पासपोर्ट होता और वो प्रदर्शन में शामिल होते, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। इसके साथ ही एजाज खान ने स्टारलिंक और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए और इस मुद्दे को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा।