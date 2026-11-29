हाल ही में मुंबई की कुछ जगहों पर छठ पूजा के आयोजन को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने विरोध जताया था, जिसके पीछे पर्यावरण नियमों और सार्वजनिक नीति से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया गया। इस विवाद के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने आरोप लगाया था कि मराठी भाषी लोगों और उत्तर भारतीयों के बीच तनाव बढ़ाने के लिए छठ पूजा का राजनीतिकरण किया जा रहा है। बता दें, फिल्म ‘ईथा’ 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इसी दिन सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ भी बड़े पर्दे पर आएगी, जिससे दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर टक्कर होगी।