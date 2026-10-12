जलसा के बाहर फीमेल फैन से हाथ नहीं मिलाने पर ट्रोल हुए अमिताभ बच्चन, किसी ने उठाए सवाल तो किसी ने किया समर्थन, Video

वीडियो में एक महिला अमिताभ बच्चन से हाथ मिलाने की कोशिश करती दिखती है, लेकिन अभिनेता उससे दूरी बनाते नजर आते हैं। इस वीडियो को लेकर कुछ यूजर्स ने उनकी आलोचना की। एक यूजर ने उनकी तुलना दूसरे सितारों से करते हुए टिप्पणी की, जबकि एक अन्य ने लिखा कि लोगों को सेलिब्रिटीज के बजाय अपने माता-पिता के साथ समय बिताना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि किसी सेलिब्रिटी से हाथ मिलाने या तस्वीर खिंचवाने के लिए इतना उत्साहित होने की क्या जरूरत है।