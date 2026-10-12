जलसा के बाहर फीमेल फैन से हाथ नहीं मिलाने पर ट्रोल हुए अमिताभ बच्चन, किसी ने उठाए सवाल तो किसी ने किया समर्थन, Video

अमिताभ बच्चन के वायरल वीडियो पर छिड़ी बहस (सोर्स: Instagram-bollywood_videographer)
Amitabh Bachchan Trolled: अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के मौके पर मुंबई स्थित उनके घर ‘जलसा’ के बाहर जुटे फैंस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वीडियो में एक महिला फैन सिक्योरिटी के बीच से अमिताभ के पास पहुंचकर उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करती दिख रही है। हालांकि, अमिताभ उससे हाथ मिलाने से बचते नजर आए। इसके बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया, तो कई फैंस उनके समर्थन में उतर आए।
11 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाने वाले अमिताभ बच्चन हर साल की तरह अपने घर के बाहर जुटे प्रशंसकों का अभिवादन करने पहुंचे थे। उन्होंने फैंस की ओर हाथ हिलाया और हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। इसी दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
वीडियो में एक महिला अमिताभ बच्चन से हाथ मिलाने की कोशिश करती दिखती है, लेकिन अभिनेता उससे दूरी बनाते नजर आते हैं। इस वीडियो को लेकर कुछ यूजर्स ने उनकी आलोचना की। एक यूजर ने उनकी तुलना दूसरे सितारों से करते हुए टिप्पणी की, जबकि एक अन्य ने लिखा कि लोगों को सेलिब्रिटीज के बजाय अपने माता-पिता के साथ समय बिताना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि किसी सेलिब्रिटी से हाथ मिलाने या तस्वीर खिंचवाने के लिए इतना उत्साहित होने की क्या जरूरत है।
दूसरी ओर, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अमिताभ बच्चन का समर्थन किया। कुछ लोगों ने कहा कि किसी से हाथ मिलाना जरूरी नहीं है, जबकि अन्य ने अभिनेता की उम्र और सेहत को ध्यान में रखने की बात कही।
एक यूजर ने दावा किया कि डॉक्टरों ने अमिताभ को संक्रमण से बचने के लिए हाथ मिलाने से परहेज करने की सलाह दी है। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कुछ लोगों ने ये भी टिप्पणी की कि वीडियो में अभिनेता की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी।
वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन को पिछली बार टी.जे. ज्ञानवेल के निर्देशन में बनी फिल्म ‘वेट्टैयान’ में देखा गया था। वो इन दिनों नाग अश्विन की फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल से जुड़े काम में व्यस्त हैं। फिल्म में प्रभास और कमल हासन भी नजर आएंगे।
‘कल्कि 2898 एडी’ की कहानी ऐसे संसार पर आधारित है, जहां लोगों का एक समूह भगवान विष्णु के दसवें और अंतिम अवतार कल्कि को जन्म देने वाली महिला को यास्किन नाम के शक्तिशाली शासक से बचाने की कोशिश करता है।
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