‘मैं पागल हूं क्या जो…’, एक्टर शौरभ शुक्ला से अमरीश पुरी ने गुस्से में क्यों कही थी ये बात

Amrish Puri: आजकल फिल्म इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज के Entourage (एंटॉराज) यानि की साथ चलने वाले स्टाफ की भी खूब चर्चा होती है। चाहे वो सलमान खान के बॉडी गार्ड शेरा हो या फराह खान का कुक दिलीप, लोग इनके बारे में जानने में भी दिलचस्पी रखते हैं। जैसे उनकी सैलरी, लाइफस्टाइल, के बारे में अकसर खबरें आती रहती हैं। बॉलीवुड में एंटॉराज का चलन आज से नहीं है, पहले भी सेलिब्रिटीज का अपना अलग स्टाफ होता है। लेकिन आज हम एक ऐसे एक्टर की बात करने जा रहे हैं जिनको अपने साथ कोई स्टाफ नहीं चाहिए होता था।