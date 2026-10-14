जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच ‘क्या लोकतंत्र की मां में ममता नहीं है?’ अनुराग कश्यप की पोस्ट पर यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

कुछ यूजर्स ने पोस्ट पर राजनीतिक तंज भी कसे। एक यूजर ने विपक्ष का जिक्र करते हुए लिखा,"ममता हैं ना विपक्ष में।" वहीं, एक अन्य टिप्पणी में लोकतंत्र और चुनावी जनादेश को लेकर कहा गया कि लोकतंत्र में किसी एक पक्ष की पसंद ही अंतिम नहीं होती और लोगों के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। एक यूजर ने मोदी सरकार के समर्थन में टिप्पणी करते हुए लिखा कि अगर लोग नरेंद्र मोदी को चुनते हैं, तो उसे भी लोकतांत्रिक फैसले के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, "कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही।"