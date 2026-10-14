रिलीज से पहले ‘जेलर 2’ की एडवांस बुकिंग 50 करोड़ पार, क्या दुनियाभर में पहुंचेगी 1000 करोड़ के पार?

फिल्म की स्टार कास्ट में मोहनलाल, शिवराजकुमार, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती, एसजे सूर्या, विद्या बालन और सूरज वेंजारामूडु जैसे कलाकार शामिल हैं। रिपोर्ट में विजय सेतुपति और ऋतिक रोशन के गेस्ट अपीयरेंस की चर्चाओं का भी जिक्र है, लेकिन इनकी मौजूदगी को आधिकारिक रूप से पुष्ट जानकारी के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। अब फिल्म की ओपनिंग और आगे की कमाई पर सबकी नजरें रहेंगी। एडवांस बुकिंग के आंकड़े उम्मीद जगा रहे हैं, लेकिन ‘जेलर 2’ 125 करोड़ रुपये की ओपनिंग का अनुमान पार कर पाएगी या 1,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य तक पहुंचेगी, इसका फैसला रिलीज के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया और बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन से होगा।