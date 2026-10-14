रिलीज से पहले ‘जेलर 2’ की एडवांस बुकिंग 50 करोड़ पार, क्या दुनियाभर में पहुंचेगी 1000 करोड़ के पार?

रजनीकांत की ‘जेलर 2’ के सामने दो बड़ी चुनौतियां (@TMManiac)
Jailer 2 Opening Day Prediction: सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ को लेकर बॉक्स ऑफिस पर बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। ट्रेड अनुमानों के मुताबिक, फिल्म रिलीज के पहले दिन दुनियाभर में करीब 125 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इसकी ग्लोबल एडवांस बुकिंग 50–60 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। हालांकि, हिंदी बाजार (Hindi Version) में सीमित रिलीज और आंध्र प्रदेश-तेलंगाना में अपेक्षाकृत धीमी एडवांस बुकिंग इसकी ओपनिंग को प्रभावित कर सकती है।
नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म से उम्मीद है कि यह रजनीकांत की पिछली हिट ‘जेलर’ की लोकप्रियता का फायदा उठाएगी। अब सवाल है कि क्या ये सीक्वल पहले दिन 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर पाएगी और दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्मों की सूची में जगह बना सकेगी?
खबरों के मुताबिक, ‘जेलर 2’ की रिलीज से पहले दुनियाभर में एडवांस बुकिंग से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। एक अन्य ट्रेड अनुमान में ये आंकड़ा करीब 60 करोड़ रुपये बताया गया है। इसमें भारत से लगभग 35 करोड़ रुपये और विदेशी बाजारों से करीब 25 करोड़ रुपये की कमाई शामिल होने का दावा किया गया है।
रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि पहले शो शुरू होने तक एडवांस बुकिंग का आंकड़ा 70–75 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। भारत में करीब 14,000 शो के लिए लगभग 14.5 लाख टिकट बिकने की बात भी कही गई है। हालांकि, ये आंकड़े अलग-अलग रिपोर्टों में दिए गए अनुमान हैं। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फिल्म की मांग मजबूत बताई जा रही है। इसके उलट, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एडवांस बुकिंग की रफ्तार तुलनात्मक रूप से धीमी होने की बात कही गई है।
रजनीकांत की फिल्म ‘कूली’ ने रिपोर्ट के मुताबिक, रिलीज के पहले दिन दुनियाभर में करीब 151 करोड़ रुपये कमाए थे। ऐसे में ‘जेलर 2’ के सामने इस आंकड़े को पार करने की चुनौती होगी।
ट्रेड के अनुसार, अगर रिलीज से पहले टिकटों की बिक्री में तेजी आती है और तेलुगु भाषी राज्यों समेत दूसरे बाजारों में फिल्म को अच्छी शुरुआत मिलती है, तो इसका पहले दिन का कलेक्शन 125 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच सकता है। कुछ अनुमानों में इसके 150 करोड़ रुपये के करीब जाने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि, ये सिर्फ अनुमान हैं और वास्तविक कमाई दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी।
‘जेलर 2’ के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन में हिंदी बाजार की भूमिका अहम हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म की चार सप्ताह की ओटीटी विंडो के कारण इसे बड़े हिंदी मल्टीप्लेक्स चेन में रिलीज करने को लेकर दिक्कतें आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मल्टीप्लेक्स चेन आम तौर पर थिएटर रिलीज और ओटीटी प्रीमियर के बीच आठ सप्ताह का अंतर चाहती हैं।
ऐसे में हिंदी भाषी क्षेत्रों में फिल्म की कमाई के लिए सिंगल-स्क्रीन थिएटर अहम हो सकते हैं। अगर फिल्म को हिंदी बाजार में सीमित स्क्रीन मिलती हैं, तो इसका असर कुल कलेक्शन पर पड़ सकता है।
‘जेलर 2’ के सामने सिर्फ शानदार ओपनिंग का लक्ष्य नहीं है, बल्कि दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये की कमाई तक पहुंचने की चुनौती भी है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, रजनीकांत की ‘2.0’ ने दुनियाभर में करीब 800 करोड़ रुपये, जबकि ‘जेलर’ और विजय की ‘लियो’ ने लगभग 600-600 करोड़ रुपये कमाए थे।
1,000 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंचने के लिए ‘जेलर 2’ को कई बाजारों में लगातार अच्छी कमाई करनी होगी। खास तौर पर हिंदी भाषी क्षेत्रों में फिल्म का प्रदर्शन अहम हो सकता है। मजबूत ओपनिंग के बाद भी यह लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी होगा कि फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिले और उसकी चर्चा रिलीज के बाद भी बनी रहे।
दक्षिण भारत के कई राज्यों में ‘जेलर 2’ के शो सुबह 6 बजे से शुरू होने की योजना है, जबकि तमिलनाडु में शो सुबह 8:30 बजे शुरू होंगे। हालांकि, अलग-अलग जगहों पर शो का समय स्थानीय व्यवस्था के अनुसार अलग हो सकता है। ‘जेलर 2’ में रजनीकांत एक बार फिर मुथुवेल पांडियन के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार ने किया है और इसे सन पिक्चर्स के बैनर तले कलानिधि मारन प्रोड्यूस कर रहे हैं।
फिल्म की स्टार कास्ट में मोहनलाल, शिवराजकुमार, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती, एसजे सूर्या, विद्या बालन और सूरज वेंजारामूडु जैसे कलाकार शामिल हैं। रिपोर्ट में विजय सेतुपति और ऋतिक रोशन के गेस्ट अपीयरेंस की चर्चाओं का भी जिक्र है, लेकिन इनकी मौजूदगी को आधिकारिक रूप से पुष्ट जानकारी के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। अब फिल्म की ओपनिंग और आगे की कमाई पर सबकी नजरें रहेंगी। एडवांस बुकिंग के आंकड़े उम्मीद जगा रहे हैं, लेकिन ‘जेलर 2’ 125 करोड़ रुपये की ओपनिंग का अनुमान पार कर पाएगी या 1,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य तक पहुंचेगी, इसका फैसला रिलीज के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया और बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन से होगा।
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