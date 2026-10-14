राष्ट्रपति भवन में होगी रणबीर कपूर की ‘रामायण’ की स्क्रीनिंग? इससे पहले इन फिल्मों को मिल चुका है खास मौका

राष्ट्रपति भवन में फिल्मों की स्पेशल स्क्रीनिंग का सिलसिला पहले भी देखने को मिला है। अमिताभ बच्चन की ‘पिंक’ और ‘भूतनाथ रिटर्न्स’ और आमिर खान की ‘सितारे जमीन पर’ जैसी फिल्मों को यहां खास स्क्रीनिंग का मौका मिल चुका है। वहीं, मराठी फिल्म ‘दुसरी गोष्ट’ की स्क्रीनिंग भी राष्ट्रपति भवन में आयोजित की गई थी। अब ‘रामायण: पार्ट 1’ की संभावित स्क्रीनिंग को लेकर चर्चा है। अगर मेकर्स की योजना को मंजूरी मिल जाती है, तो फिल्म की रिलीज के दिन राष्ट्रपति भवन में इसकी विशेष स्क्रीनिंग आयोजित हो सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।