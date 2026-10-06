काम की बात से शुरू हुआ विवाद, Bigg Boss 20 ‘ओवरएक्टिंग’ और ‘विक्टिम कार्ड’ तक पहुंची लड़ाई, बिग बॉस 20 का नया प्रोमो

प्रोमो में दोनों के बीच जिस तरह की तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है, उससे साफ है कि घर में एक बार फिर विवाद बढ़ता नजर आएगा। अब देखना होगा कि इस बहस का असर दोनों के रिश्ते और घर के समीकरणों पर कितना पड़ता है। प्रोमो को लेकर सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इस विवाद के बाद घर में बॉटम 3 में कौन पहुंच सकता है। हालांकि, उपलब्ध प्रोमो में इस बात की पुष्टि नहीं होती कि किस कंटेस्टेंट को आधिकारिक तौर पर बॉटम 3 में रखा गया है। वहीं, प्रोमो में लव के भावुक होने की झलक भी चर्चा में है।