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काम की बात से शुरू हुआ विवाद, Bigg Boss 20 ‘ओवरएक्टिंग’ और ‘विक्टिम कार्ड’ तक पहुंची लड़ाई, बिग बॉस 20 का नया प्रोमो

Bigg Boss 20 Promo: ‘बिग बॉस 20’ के नए प्रोमो में काजी और लव के बीच काम को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। ‘विक्टिम कार्ड’ और ‘ओवरएक्टिंग’ को लेकर दोनों आमने-सामने नजर आए।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Oct 06, 2026

Bigg Boss 20

बिग बॉस 20 में फिर भिड़े काजी और लव (सोर्स: instagram-tellyreporter)

Bigg Boss 20 Fight: ‘बिग बॉस 20’ के नए प्रोमो में घर का माहौल एक बार फिर गरमाता नजर आ रहा है। प्रोमो में काजी तौकीर और लव के बीच तीखी बहस देखने को मिलती है। दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। बात इतनी बढ़ी कि बहस में ‘विक्टिम कार्ड’, ‘ओवरएक्टिंग’ और एक-दूसरे के बात करने के तरीके तक का मुद्दा सामने आ गया।

काम को लेकर शुरू हुई बहस

प्रोमो में घर के काम को लेकर बातचीत होती दिखाई देती है। काजी अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि रात में सारे बर्तन इधर होते हैं और यह सिर्फ उनकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। इसी दौरान दोनों के बीच काम करने के तरीके को लेकर बहस बढ़ती जाती है।

एक-दूसरे को समझाने की कोशिश के बीच लव की ओर से पर्सनली काम न करने की बात कही जाती है, जिस पर सामने से इसका विरोध किया जाता है। काजी कहते हैं कि बात को जानबूझकर लड़ाई की तरफ ले जाने की कोशिश न की जाए। वह साफ कहते हैं कि उन्हें लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है।

‘विक्टिम कार्ड मत खेलो’ पर भड़के काजी

इसके बाद बातचीत और ज्यादा तीखी हो जाती है। प्रोमो में लव, काजी के व्यवहार को लेकर कहते नजर आते हैं कि जब कोई उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो वह अपनी गलती मानने के बजाय यह कहते हैं कि दर्शक बाहर सब देख लेंगे और वह सही हैं। इसी दौरान लव उन्हें ‘विक्टिम कार्ड’ न खेलने की बात कहते हैं।

काजी इस बात का विरोध करते हुए कहते हैं कि वह विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे, बल्कि अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोनों के बीच आवाज ऊंची होती नजर आती है।

‘ओवरएक्टिंग’ सुनकर भी भड़के काजी

बहस के दौरान लव काजी के लिए ‘ओवरएक्टिंग’ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस पर काजी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि बार-बार उनकी हर बात को ओवरएक्टिंग कहना सही नहीं है। वह यह भी आरोप लगाते हैं कि उनसे डबल मीनिंग और गलत लहजे में बात की जाती है और उसका जवाब देना ओवरएक्टिंग नहीं है।

प्रोमो में दोनों के बीच जिस तरह की तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है, उससे साफ है कि घर में एक बार फिर विवाद बढ़ता नजर आएगा। अब देखना होगा कि इस बहस का असर दोनों के रिश्ते और घर के समीकरणों पर कितना पड़ता है। प्रोमो को लेकर सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इस विवाद के बाद घर में बॉटम 3 में कौन पहुंच सकता है। हालांकि, उपलब्ध प्रोमो में इस बात की पुष्टि नहीं होती कि किस कंटेस्टेंट को आधिकारिक तौर पर बॉटम 3 में रखा गया है। वहीं, प्रोमो में लव के भावुक होने की झलक भी चर्चा में है।

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Updated on:

06 Oct 2026 12:56 pm

Published on:

06 Oct 2026 12:56 pm

Hindi News / Entertainment / काम की बात से शुरू हुआ विवाद, Bigg Boss 20 ‘ओवरएक्टिंग’ और ‘विक्टिम कार्ड’ तक पहुंची लड़ाई, बिग बॉस 20 का नया प्रोमो

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