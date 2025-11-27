Patrika LogoSwitch to English

मनोरंजन

Dharmendra Prayer Meet: ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे फिल्म जगत के बड़े सितारे

Dharmendra Prayer Meet Latest Update: देओल परिवार ने आज गुरुवार, 27 नवंबर को मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड में अभिनेता धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा का आयोजन किया है, जहां फिल्म जगत और देश की बड़ी-बड़ी हस्तियां श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रही हैं।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

image

Rashi Sharma

Nov 27, 2025

Dharmendra Prayer Meet Latest Updates

फोटो डिजाइन: पत्रिका। (फोटो सोर्स: @aapkadharam)

Dharmendra Prayer Meet Latest Updates: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह गए और अपने पीछे एक खालीपन छोड़ गए। वेटरन एक्टर के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके लाखों चाहने वाले शोक में डूबे नजर आ रहे हैं। देओल परिवार ने आज गुरुवार, 27 नवंबर को मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड में धर्मेंद्र की प्रेयर मीट का आयोजन किया है, जहां फिल्म जगत और देश की बड़ी-बड़ी हस्तियां श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रही हैं।

इस अवसर पर फिल्म जगत के दिग्गज सितारों, परिवार के करीबी सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों का जमावड़ा लगाना शुरू हो गया है। जहां धर्मेंद्र की अनगिनत यादें ही उनके लिए एकमात्र सहारा हैं।

अपने पिता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉबी देओल

अभय देओल भी पहुंचे ताज लैंड्स एंड

धर्मेंद्र के पोते करण देओल दादा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे

एक्ट्रेस अमीषा पटेल भी पहुंची ताज

धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सलमान खान

ताज लैंड्स एंड पहुंची अभिनत्री रेखा

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी पहुंचे प्रेयर मीट के लिए

जैकी श्रॉफ और बॉलीवुड के अन्ना उर्फ सुनील शेट्टी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में पहुंचे ताज लैंड्स एंड

मलाइका अरोड़ा पहुंची ताज लैंड्स एंड

एक्ट्रेस विद्या बालन पति सिद्धार्थ रॉय कपूर और देवर आदित्य रॉय कपूर के साथ प्रेयर मीट के लिए पहुंची।

पूरा बॉलीवुड एक साथ आकर देओल परिवार का गम बांटने और 'धरम पाजी' को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने पहुंचा। धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने भी सोशल मीडिया पर अपने खालीपन का जिक्र करते हुए पति के साथ की कई इमोशनल नोट और तस्वीरें शेयर की हैं, जो उनके दुख को दर्शाती रही हैं।

धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि दिलों पर राज करने वाले एक महान शख्सियत थे, जिनके करोड़ों चाहने वाले और सच्चे दोस्त थे, उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी।

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Updated on:

27 Nov 2025 06:58 pm

Published on:

27 Nov 2025 05:13 pm

Hindi News / Entertainment / Dharmendra Prayer Meet: 'ही-मैन' धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे फिल्म जगत के बड़े सितारे

