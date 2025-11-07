Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘Dies Irae’ की डरावनी कहानी, क्या ‘थामा’ को दे पाएगी कड़ी टक्कर?

Dies Irae: डायरेक्टर राहुल सदाशिवन फिल्म 'डायस इरे' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने 'ए' सर्टिफिकेट दिया है। बावजूद इसके फिल्म दिवाली पर रिलीज हुई थामा को टक्कर दे रही है। फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Nov 07, 2025

Dies Irae Scene

डायस इरे फिल्म का एक सीन। (फोटो सोर्स: IMDb)

Dies Irae: 'भूतकालम' और 'ब्रमायुगम' के बाद निर्देशक राहुल सदाशिवन की मलयालम हॉरर यूनिवर्स की नई फिल्म ‘डायस इरे’ (Dies Irae) इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म ने हॉरर जॉनर में दर्शकों की रुचि को एक बार फिर से जगाया है। सेंसर बोर्ड (Central Board of Film Certification) से ‘A’ सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद, फिल्म दिवाली पर रिलीज हुई 'थामा' को टक्कर दे रही है। वर्ल्ड वाइड ये फिल्म अब तक 55.25 करोड़ रुपये से की कमाई कर चुकी है। इसके साथ ही फिल्म मलयालम सिनेमा की सबसे सफल ए-रेटेड फिल्मों में से एक बन गई है।

8 दिन में की बजट से दोगुनी कमाई

sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 31 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म ने इंडिया में पहले दिन 4.7 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और 8वें दिन लगभग 27.80 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है और अपने बजट से दोगुना कमाई कर चुकी है। कम लागत में बनी इस फिल्म की सफलता ने ये बता दिया है कि मजबूत कहानी, लोकेशन और दमदार निर्देशन साथ मिलकर किसी भी बड़े बजट वाली फिल्म को पछाड़ सकते हैं।

Dies Irae का मतलब होता है 'कयामत का दिन'। 'डायस इरे' के नाम की तरह ही इसकी कहानी डर, अपराधबोध और मानसिक अस्थिरता (Mental instability) की उस गहराई में ले जाती है जहां इंसान अपने ही डर से लड़ता है। फिल्म में प्रणव मोहनलाल, जया कुरूप और गिबिन गोपीनाथ जैसे कलाकारों ने दमदार एक्टिंग का प्रदर्शन किया है। राहुल सदाशिवन द्वारा निर्देशित ये फिल्म उनके हॉरर यूनिवर्स की तीसरी कहानी है। इस कड़ी की ‘भूतकालम’ साल 2022 में और ‘ब्रमायुगम’ साल 2024 में रिलीज हुई थीं। बता दें कि 'डायस इरे' समेत तीनों फिल्मों की कहानियां अलग-अलग हैं।

दमदार है फिल्म की कहानी

कहानी एक युवा आर्किटेक्ट रोहन (प्रणव मोहनलाल) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी एक रहस्यमयी घटना के बाद धीरे-धीरे अंधेरे में डूबने लगती है। फिल्म में अचानक डरावनी आवाज और डरावने सीन दिखाने की बजाए धीरे-धीरे सस्पेंस और थ्रिलर के साथ कहानी को बांधा है। अपनी पहली दो फिल्मों की तरह ही निर्देशक राहुल सदाशिवन ने यहां भी डर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर के रूप में पेश किया है। सिनिमेटोग्राफर शहनाद जलाल ने इसके हर फ्रेम को रहस्यमयी और क्लॉस्ट्रोफोबिक फील दी है।

थामा को दे रही है कड़ी टक्कर

दिलचस्प बात ये है कि 'डायस इरे' फिल्म उस समय रिलीज हुई है जब थियेटर्स में आयुष्मान खुराना की हॉरर-कॉमेडी 'थामा' पहले से लोगों को पसंद आ रही है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। बावजूद इसके, ‘डायस इरे’ अपने यूनिक कंटेंट और जबरदस्त निर्देशन से दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है और बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' को कड़ी टक्कर दे रही है। ये फिल्म ‘स्त्री’, ‘शैतान’ और ‘मुंजिया’ जैसी फिल्मों के साथ-साथ इंडियन हॉरर फिल्मों को एक अलग मुकाम पर पहुंचा रही है। आपको बता दें कि 'Dies Irae' को IMDb पर 7.5 रेटिंग मिली है, वहीं 'थामा' को 6.4 की रेटिंग दे गई है।

अब देखना ये है कि आने वाले समय में ये 'थामा' सहित हॉरर-जॉनर की कौन-कौन सी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ती है।

ये भी पढ़ें

Sulakshana Pandit: जिस सुपरस्टार ने ठुकराया था सुलक्षणा पंडित का प्यार, उसी की मौत के दिन खुद ने भी दुनिया को कहा अलविदा
बॉलीवुड
Sulakshana Pandit Passed Away at 71

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Nov 2025 06:39 pm

Hindi News / Entertainment / ‘Dies Irae’ की डरावनी कहानी, क्या ‘थामा’ को दे पाएगी कड़ी टक्कर?

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Haq Movie Review: ‘हक’ देखने से पहले जान लीजिए ये बातें, थियेटर जाने से पहले पढ़िए मूवी रिव्यू

Haq Movie Review
मूवी रिव्यू

‘The Family Man’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में स्टेज पर धड़ाम से गिरी एक्ट्रेस, सामने आया वीडियो

The Family Man 3 Trailer Launch Event
OTT

हाथ में खोपड़ी और तलवार लिए ‘धन पिशाचिनी’ बनी एक्ट्रेस का देखें ‘खौफनाक’ BTS वीडियो

हाथ में खोपड़ी और तलवार लिए 'धन पिशाचिनी' बनी एक्ट्रेस का देखें 'खौफनाक' BTS वीडियो
बॉलीवुड

‘जटाधरा’ फिल्म देखने जा रहे हैं? तो पहले जान लीजिए ये बातें, वरना पछताएंगे!

Jatadhara Latest Release Movie X Review
टॉलीवुड

‘मेरा चेहरा पकड़ा…’ नागिन फेम टीवी एक्ट्रेस का कास्टिंग काउच पर छलका दर्द

'मेरा चेहरा पकड़ा...' कास्टिंग काउच पर एक्ट्रेस का छलका दर्द
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.