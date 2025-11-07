‘Dies Irae’ की डरावनी कहानी, क्या ‘थामा’ को दे पाएगी कड़ी टक्कर?

दिलचस्प बात ये है कि 'डायस इरे' फिल्म उस समय रिलीज हुई है जब थियेटर्स में आयुष्मान खुराना की हॉरर-कॉमेडी 'थामा' पहले से लोगों को पसंद आ रही है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। बावजूद इसके, ‘डायस इरे’ अपने यूनिक कंटेंट और जबरदस्त निर्देशन से दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है और बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' को कड़ी टक्कर दे रही है। ये फिल्म ‘स्त्री’, ‘शैतान’ और ‘मुंजिया’ जैसी फिल्मों के साथ-साथ इंडियन हॉरर फिल्मों को एक अलग मुकाम पर पहुंचा रही है। आपको बता दें कि 'Dies Irae' को IMDb पर 7.5 रेटिंग मिली है, वहीं 'थामा' को 6.4 की रेटिंग दे गई है।