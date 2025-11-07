‘Dies Irae’ की डरावनी कहानी, क्या ‘थामा’ को दे पाएगी कड़ी टक्कर?

डायस इरे फिल्म का एक सीन। (फोटो सोर्स: IMDb)
Dies Irae: 'भूतकालम' और 'ब्रमायुगम' के बाद निर्देशक राहुल सदाशिवन की मलयालम हॉरर यूनिवर्स की नई फिल्म ‘डायस इरे’ (Dies Irae) इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म ने हॉरर जॉनर में दर्शकों की रुचि को एक बार फिर से जगाया है। सेंसर बोर्ड (Central Board of Film Certification) से ‘A’ सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद, फिल्म दिवाली पर रिलीज हुई 'थामा' को टक्कर दे रही है। वर्ल्ड वाइड ये फिल्म अब तक 55.25 करोड़ रुपये से की कमाई कर चुकी है। इसके साथ ही फिल्म मलयालम सिनेमा की सबसे सफल ए-रेटेड फिल्मों में से एक बन गई है।
sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 31 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म ने इंडिया में पहले दिन 4.7 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और 8वें दिन लगभग 27.80 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है और अपने बजट से दोगुना कमाई कर चुकी है। कम लागत में बनी इस फिल्म की सफलता ने ये बता दिया है कि मजबूत कहानी, लोकेशन और दमदार निर्देशन साथ मिलकर किसी भी बड़े बजट वाली फिल्म को पछाड़ सकते हैं।
Dies Irae का मतलब होता है 'कयामत का दिन'। 'डायस इरे' के नाम की तरह ही इसकी कहानी डर, अपराधबोध और मानसिक अस्थिरता (Mental instability) की उस गहराई में ले जाती है जहां इंसान अपने ही डर से लड़ता है। फिल्म में प्रणव मोहनलाल, जया कुरूप और गिबिन गोपीनाथ जैसे कलाकारों ने दमदार एक्टिंग का प्रदर्शन किया है। राहुल सदाशिवन द्वारा निर्देशित ये फिल्म उनके हॉरर यूनिवर्स की तीसरी कहानी है। इस कड़ी की ‘भूतकालम’ साल 2022 में और ‘ब्रमायुगम’ साल 2024 में रिलीज हुई थीं। बता दें कि 'डायस इरे' समेत तीनों फिल्मों की कहानियां अलग-अलग हैं।
कहानी एक युवा आर्किटेक्ट रोहन (प्रणव मोहनलाल) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी एक रहस्यमयी घटना के बाद धीरे-धीरे अंधेरे में डूबने लगती है। फिल्म में अचानक डरावनी आवाज और डरावने सीन दिखाने की बजाए धीरे-धीरे सस्पेंस और थ्रिलर के साथ कहानी को बांधा है। अपनी पहली दो फिल्मों की तरह ही निर्देशक राहुल सदाशिवन ने यहां भी डर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर के रूप में पेश किया है। सिनिमेटोग्राफर शहनाद जलाल ने इसके हर फ्रेम को रहस्यमयी और क्लॉस्ट्रोफोबिक फील दी है।
दिलचस्प बात ये है कि 'डायस इरे' फिल्म उस समय रिलीज हुई है जब थियेटर्स में आयुष्मान खुराना की हॉरर-कॉमेडी 'थामा' पहले से लोगों को पसंद आ रही है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। बावजूद इसके, ‘डायस इरे’ अपने यूनिक कंटेंट और जबरदस्त निर्देशन से दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है और बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' को कड़ी टक्कर दे रही है। ये फिल्म ‘स्त्री’, ‘शैतान’ और ‘मुंजिया’ जैसी फिल्मों के साथ-साथ इंडियन हॉरर फिल्मों को एक अलग मुकाम पर पहुंचा रही है। आपको बता दें कि 'Dies Irae' को IMDb पर 7.5 रेटिंग मिली है, वहीं 'थामा' को 6.4 की रेटिंग दे गई है।
अब देखना ये है कि आने वाले समय में ये 'थामा' सहित हॉरर-जॉनर की कौन-कौन सी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ती है।
