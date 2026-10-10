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1984 की सिख विरोधी हिंसा की बरसी पर दिलजीत का शो, राज्यसभा सांसद ने उठाया तारीख का मुद्दा

Diljit Dosanjh Delhi Concert: दिलजीत दोसांझ का दिल्ली कॉन्सर्ट 1 नवंबर को प्रस्तावित है। राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने 1984 की सिख विरोधी हिंसा की बरसी का हवाला देकर शो की तारीख बदलने की अपील की है।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Oct 10, 2026

Diljit Dosanjh Delhi concert

दिल्ली से शुरू होगा दिलजीत दोसांझ का ऑरा टूर (सोर्स: IMDb)

Diljit Dosanjh Concert Date: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट से पहले राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने उनसे शो की तारीख बदलने की अपील की है। दिलजीत का कॉन्सर्ट 1 नवंबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रस्तावित है। साहनी ने इसी दिन 1984 की सिख विरोधी हिंसा की बरसी का हवाला देते हुए कहा कि इस तारीख से प्रभावित परिवारों की भावनाएं जुड़ी हैं। उन्होंने दिलजीत और उनकी टीम से कॉन्सर्ट को किसी दूसरी तारीख पर आयोजित करने का आग्रह किया है।

‘यादों का सम्मान करें, फिर संगीत का जश्न मनाएं’

विक्रमजीत सिंह साहनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दिलजीत दोसांझ को संबोधित करते हुए लिखा कि वो पंजाब की शान हैं और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत की आवाज बनकर उभरे हैं। हालांकि, उन्होंने याद दिलाया कि 1 नवंबर उन हजारों परिवारों के लिए दुख का दिन है, जिन्होंने 1984 की हिंसा में अपने अपनों को खोया था।

साहनी ने दिलजीत से अपनी टीम को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले कॉन्सर्ट की तारीख बदलने के लिए कहने का अनुरोध किया। उन्होंने अपनी अपील में लिखा, "याद का सम्मान करें, फिर संगीत का जश्न मनाएं।" सांसद की इस अपील का मुख्य आधार कॉन्सर्ट की तारीख और 1984 की हिंसा से प्रभावित परिवारों की भावनाएं हैं।

क्यों अहम है 1 नवंबर की तारीख?

साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सिख सुरक्षाकर्मियों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद देश के कई हिस्सों में सिख समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर हिंसा की गई। दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शामिल थी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और कई परिवार उजड़ गए।

हर साल 1984 की सिख विरोधी हिंसा में मारे गए लोगों को याद किया जाता है। ऐसे में विक्रमजीत सिंह साहनी ने दिलजीत से कॉन्सर्ट की तारीख पर दोबारा विचार करने की अपील की है।

दिल्ली से शुरू होगा दिलजीत का ऑरा टूर

दिलजीत दोसांझ का ऑरा वर्ल्ड टूर 1 नवंबर को दिल्ली से शुरू होने वाला है। इसके बाद वो इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ सहित कई शहरों में प्रस्तुति देंगे। इस टूर के जरिए उनके संगीत और लाइव परफॉर्मेंस को देशभर के दर्शकों तक पहुंचाने की योजना है।

दिलजीत ने पंजाबी म्यूजिक से अपने करियर की शुरुआत की थी। ‘डू यू नो’, ‘पटियाला पैग’ और ‘लवर’ जैसे गानों ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई। संगीत के साथ-साथ उन्होंने पंजाबी और हिंदी फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। साल 2024 में उनके दिल-लुमिनाटी टूर को भी काफी चर्चा मिली थी। कनाडा के वैंकूवर स्थित बीसी प्लेस में उनका शो हाउसफुल रहा था। दिलजीत पंजाबी संगीत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।

फिल्मों में भी सक्रिय हैं दिलजीत

अभिनय की बात करें तो दिलजीत दोसांझ फिल्म ‘सरदार जी 3’ में नजर आए थे। अमर हुंदल के निर्देशन में बनी यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘सरदार जी’ फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है। इसे व्हाइट हिल स्टूडियोज और स्टोरी टाइम प्रोडक्शंस के तहत बनाया गया। फिल्म में दिलजीत के साथ हानिया आमिर, नीरू बाजवा, जैस्मीन बाजवा, गुलशन ग्रोवर, सपना पब्बी और मानव विज भी नजर आए।

फिलहाल, विक्रमजीत सिंह साहनी की अपील के बाद सबकी नजरें इस बात पर हैं कि दिलजीत दोसांझ या उनकी टीम कॉन्सर्ट की तारीख को लेकर क्या फैसला लेते हैं।

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Updated on:

10 Oct 2026 12:59 pm

Published on:

10 Oct 2026 12:51 pm

Hindi News / Entertainment / 1984 की सिख विरोधी हिंसा की बरसी पर दिलजीत का शो, राज्यसभा सांसद ने उठाया तारीख का मुद्दा

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