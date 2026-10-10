1984 की सिख विरोधी हिंसा की बरसी पर दिलजीत का शो, राज्यसभा सांसद ने उठाया तारीख का मुद्दा

Diljit Dosanjh Concert Date: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट से पहले राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने उनसे शो की तारीख बदलने की अपील की है। दिलजीत का कॉन्सर्ट 1 नवंबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रस्तावित है। साहनी ने इसी दिन 1984 की सिख विरोधी हिंसा की बरसी का हवाला देते हुए कहा कि इस तारीख से प्रभावित परिवारों की भावनाएं जुड़ी हैं। उन्होंने दिलजीत और उनकी टीम से कॉन्सर्ट को किसी दूसरी तारीख पर आयोजित करने का आग्रह किया है।