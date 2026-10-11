नंगे पैर घसीटते हुए ध्रुव राठी को ले गई थी पुलिस? वीडियो में किए कई दावे, बोले- बहुत चोटें आई

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, ध्रुव राठी को गुरुग्राम के सेक्टर-56 स्थित केंद्रीय विहार इलाके से हिरासत में लिया गया था। दिल्ली पुलिस को उनके वहां मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस के साथ संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। उन्हें 11 अक्टूबर की देर रात करीब 3 बजे रिहा किए जाने की जानकारी सामने आई। ये कार्रवाई मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले हुई। पुलिस ने चेतावनी दी कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की कोशिश करने पर दोबारा कार्रवाई की जा सकती है। ध्रुव राठी ने हालांकि कहा कि वह देश के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहेंगे।