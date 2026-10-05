दिशा पटानी ने टाइगर श्रॉफ को किया अनफॉलो, लेकिन एक्टर अब भी कर रहे हैं फॉलो? फिर चर्चा में आया पुराना रिश्ता

दिशा ने बदला सोशल मीडिया कनेक्शन (सोर्स: IMDb)
Disha Patani Relationship: दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ एक वक्त अपने कथित रिलेशनशिप को लेकर खूब सुर्खियों में रहते थे। दोनों ने कभी सार्वजनिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की, लेकिन लंबे समय तक साथ नजर आने की वजह से उनकी डेटिंग की खबरें चर्चा में रहीं। अब सोशल मीडिया पर दोनों से जुड़ी एक छोटी-सी एक्टिविटी ने एक बार फिर नेटिजन्स का ध्यान खींच लिया है।
बताया जा रहा है कि दिशा पटानी ने इंस्टाग्राम पर टाइगर श्रॉफ को अनफॉलो कर दिया है, जबकि टाइगर अभी भी दिशा को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के पुराने रिश्ते को लेकर एक बार फिर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
दिशा और टाइगर लंबे समय तक एक-दूसरे के साथ नजर आते रहे हैं। दोनों की साथ में तस्वीरें और आउटिंग्स अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनती थीं। हालांकि, दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर कभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया।
अब दिशा के कथित तौर पर टाइगर को अनफॉलो करने की खबर सामने आने के बाद फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स इस बदलाव पर गौर कर रहे हैं। खास बात यह है कि टाइगर की ओर से अभी ऐसा कोई बदलाव नजर नहीं आया है और वह दिशा को फॉलो कर रहे हैं।
कुछ रेडिट यूजर्स ने दिशा के अनफॉलो करने को टाइगर श्रॉफ की शादी को लेकर चल रही चर्चाओं से जोड़कर देखा है। सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि टाइगर अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से शादी कर सकते हैं।
हालांकि, टाइगर की शादी की चर्चा और दिशा के अनफॉलो करने के बीच कोई आधिकारिक कनेक्शन सामने नहीं आया है। न तो टाइगर और न ही दिशा ने इस बारे में कोई बयान दिया है। ऐसे में फिलहाल इसे सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों के तौर पर ही देखा जा सकता है।
दिशा और टाइगर के कथित रिश्ते को लेकर फैंस की दिलचस्पी लंबे समय से रही है। ऐसे में सिर्फ एक सोशल मीडिया बदलाव भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। कुछ यूजर्स इसे महज एक सामान्य सोशल मीडिया बदलाव मान रहे हैं, जबकि कुछ पुराने रिश्ते और मौजूदा चर्चाओं को आपस में जोड़कर देख रहे हैं।
फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि दिशा के अनफॉलो करने के पीछे कोई खास वजह है। जब तक दोनों में से कोई इस बारे में कुछ नहीं कहता, तब तक इससे जुड़ी बातें सिर्फ सोशल मीडिया की अटकलें हैं।
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