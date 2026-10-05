दिशा पटानी ने टाइगर श्रॉफ को किया अनफॉलो, लेकिन एक्टर अब भी कर रहे हैं फॉलो? फिर चर्चा में आया पुराना रिश्ता

Disha Patani Relationship: दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ एक वक्त अपने कथित रिलेशनशिप को लेकर खूब सुर्खियों में रहते थे। दोनों ने कभी सार्वजनिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की, लेकिन लंबे समय तक साथ नजर आने की वजह से उनकी डेटिंग की खबरें चर्चा में रहीं। अब सोशल मीडिया पर दोनों से जुड़ी एक छोटी-सी एक्टिविटी ने एक बार फिर नेटिजन्स का ध्यान खींच लिया है।