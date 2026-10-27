‘यह बिल्कुल सम्मानजनक नहीं है’, जया बच्चन और हेमा मालिनी की ट्रोलिंग पर ईशा देओल ने पैपराजी कल्चर और एजेंसियों को ठहराया जिम्मेदार

Esha Deol Statement On Paparazzi Culture: बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेसस जया बच्चन और हेमा मालिनी को पैपराजी के साथ बातचीत के दौरान उनके व्यवहार के लिए अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। अब हेमा मालिनी की बेटी और ईशा देओल ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उन्होंने दिग्गज एक्ट्रेसस के साथ होने वाले बर्ताव और उनके बात करने के तरीके पर की जाने वाली ऑनलाइन आलोचना को गलत बताया है। ईशा के मुताबिक, इस पूरे मामले में सिर्फ तस्वीरें खींचने वाले फोटोग्राफर्स को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, बल्कि उन एजेंसियों और लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठने चाहिए, जो उन्हें इस तरह से रहने और व्यवहार करने का निर्देश देते हैं।