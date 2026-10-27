समय रैना को लेकर कुशा कपिला ने कही थी ये बात, अब दिवाली की तस्वीर ने फिर छेड़ा पुराना विवाद, सुलह की चर्चा

रोस्ट के दौरान समय ने कुशा के पालतू कुत्ते को लेकर भी कमेंट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुत्ता आधा समय कुशा के साथ रहता है और बाकी समय खुश रहता है। इसके बाद उन्होंने मजाक में कहा कि कुत्ते को जोरावर को दे देना चाहिए, ताकि उनकी जिंदगी में कम से कम एक कुत्ता तो हो। दरअसल, इस रोस्ट के बाद दोनों के बीच अनबन की चर्चा होने लगी थी। बाद में कुशा ने भी बताया कि उस घटना का उन पर गहरा असर पड़ा था।