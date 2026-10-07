‘बहुत अच्छी जोड़ी’, इब्राहिम अली खान और वामिका गब्बी का AI वीडियो वायरल, ‘हम तुम’ के सैफ-रानी लुक में दिखे स्टारकिड्स

एक यूजर ने लिखा, ‘बहुत अच्छी जोड़ी’, जबकि दूसरे ने कहा कि इब्राहिम बिल्कुल सैफ जैसे दिख रहे हैं। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, ‘सच में लगा कि यह सैफ अली खान है।’ वहीं किसी ने वीडियो को ‘कमाल’ बताया तो कुछ लोगों ने इसे ‘मस्त’ कहा। एक कमेंट में इब्राहिम को उनके पिता की ‘जेरॉक्स कॉपी’ तक कहा गया। वीडियो के बाद फैंस के बीच यह चर्चा भी शुरू हो गई कि अगर ‘हम तुम’ की कहानी आज के दौर में बनाई जाए तो इब्राहिम और वामिका की जोड़ी करण और रिया के किरदारों में कैसी लगेगी।