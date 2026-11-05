‘एनिमल’ में हिंसक अवतार, अब ‘रामायण’ में भगवान राम! रणबीर कपूर के अवतार पर फिदा हुईं कौशल्या बनीं इंदिरा कृष्णन, बोलीं- ‘उन्होंने कमाल कर दिया’

नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज' द्वारा डी और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के साथ मिलकर निर्मित 'रामायण: पार्ट 1' में सितारों की भरमार है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आ रहे हैं। ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में सिनेमाघरों में आई है, जिसे IMAX और अन्य प्रीमियम फॉर्मेट्स में दिखाया जा रहा है। भारत के बाहर इसका इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सोनी पिक्चर्स के पास है, जबकि हिंदी बाजारों में इसे धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। फिल्म का दूसरा भाग साल 2028 में रिलीज होगा।