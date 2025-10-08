‘धर्म जोड़ने की चीज़ है, तोड़ने की नहीं…’ Homebound एक्टर ईशान खट्टर ने दिया बड़ा बयान

ईशान ने अपने बचपन की यादें शेयर करते हुए कहा कि उनकी मां नीलिमा अजीम ने उन्हें भारतीयता की गहराई सिखाई। उन्होंने कहा- 'बचपन में मैंने पंडित बिरजू महाराज और मां को कथक करते देखा है। त्योहारों, इतिहास और संस्कृति की समझ मुझे अरनी मां से ही मिली। जब मैं छोटा था तब मां ने तलाक होने के बाद आर्थिक संघर्षों के बावजूद मुझे और शाहिद कपूर को एक अच्छी परवरिश दी। वो मेरे जीवन की सबसे कठिन घड़ी थी, जब मैं सिर्फ चार साल का था। लेकिन मां ने कभी हमें कोई कमी महसूस नहीं होने दी।'