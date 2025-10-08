Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘धर्म जोड़ने की चीज़ है, तोड़ने की नहीं…’ Homebound एक्टर ईशान खट्टर ने दिया बड़ा बयान

Ishaan Khatter: ईशान खट्टर ने अपने परिवार के बारे में बात करते हुए कहा कि वो नहीं समझ पाते कि धर्म को लोगों को बांटने का जरिया क्यों बनाया जाता है। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता अलग अलग धर्मों को मानते हैं और उनकी मां ने ही उन्हें भारत में विविधता में एकता का महत्व सिखाया।

2 min read

मुंबई

image

Rashi Sharma

image

Priyanka

Oct 08, 2025

Ishaan Khatter Speaks About Being Born in Mixed Faith Household

शाहिद कपूर और ईशान खट्टर, मां नीलिमा अजीम के साथ। (फोटो सोर्स: ishaankhatter)

Ishaan Khatter: 'धड़क' फेम एक्टर ईशान खट्टर ने हाल ही में धर्म और समाज को लेकर अपने विचार शेयर किए। उन्होंने कहा कि वो नहीं समझ पाते कि धर्म को लोगों को बांटने का जरिया क्यों बनाया जाता है। मोजो स्टोरी पर बरखा दत्त के साथ अपनी नई फिल्म ‘होमबाउंड’ पर बात करते हुए ईशान ने बताया कि वो एक अंतर-धार्मिक परिवार में पले-बढ़े हैं, उनकी मां नीलिमा अजीम एक मुस्लिम परिवार से आती हैं, जबकि उनके पिता राजेश खट्टर हिंदू हैं। और उनकी मां ने ही उनको भारत में विविधता में एकता का महत्व सिखाया है।

शाहिद कपूर और ईशान खट्टर, मां नीलिमा अजीम के साथ। (फोटो सोर्स: ishaankhatter)

ईशान ने कहा, 'मेरे लिए धर्म हमेशा से विविधता में एकता का प्रतीक रहा है। यह हमारे देश की खूबसूरती है कि अलग-अलग धर्म और संस्कृति मिलकर एक पूरा देश बनाती हैं।' साथ ही उन्होंने यह भी कहा, 'धर्म जब व्यक्तिगत और स्नेह से जुड़ा हो, तब वह सबसे सुंदर होता है, लेकिन जब उसे विभाजन और नफरत का हथियार बना दिया जाए, तो वह अपनी असली पहचान खो देता है।'

मां से मिली संवेदनशीलता की विरासत

ईशान ने अपने बचपन की यादें शेयर करते हुए कहा कि उनकी मां नीलिमा अजीम ने उन्हें भारतीयता की गहराई सिखाई। उन्होंने कहा- 'बचपन में मैंने पंडित बिरजू महाराज और मां को कथक करते देखा है। त्योहारों, इतिहास और संस्कृति की समझ मुझे अरनी मां से ही मिली। जब मैं छोटा था तब मां ने तलाक होने के बाद आर्थिक संघर्षों के बावजूद मुझे और शाहिद कपूर को एक अच्छी परवरिश दी। वो मेरे जीवन की सबसे कठिन घड़ी थी, जब मैं सिर्फ चार साल का था। लेकिन मां ने कभी हमें कोई कमी महसूस नहीं होने दी।'

होमबाउंड में गूंजती धर्म और पहचान की आवाज

होमबाउंड मूवी सीन्स। (फोटो सोर्स: IMDb)

ईशान की नई फिल्म ‘होमबाउंड’, जिसका निर्देशन नीरज घेवन ने किया है। 'Homebound' धर्म और जाति जैसे जटिल मद्दों को संवेदनशील तरीके से पेश करती है। ईशान कहते हैं, 'यह फिल्म किसी पर उंगली नहीं उठाती है, बल्कि बातचीत शुरू करती है। हमें समाज में ऐसी और सभ्य बातचीतों की जरुरत है।'

धड़क से अब तक का सफर

ईशान की यात्रा 'धड़क' से शुरू होकर अब 'होमबाउंड' तक पहुंची है। जहां ‘धड़क’ में उन्होंने प्रेम की सीमाओं और सामाजिक बंधनों की कहानी को दिखाया था, वहीं ‘होमबाउंड’ में वो धर्म और पहचान के बीच के खालीपन और अंतर की बात कर रहे हैं। हालांकि, दोनों ही फिल्मों में एक बात समान है और वो है मानवता, प्रेम और भाईचारे का संदेश।

ये भी पढ़ें

‘कांतारा चैप्टर 1’ का वो एक्टर, जिसको पर्दे पर देख कुछ हुए खुश तो कुछ गमगीन, रिलीज से पहले ही छोड़ दी दुनिया
मनोरंजन
Kantara Chapter 1 Actor Rakesh Poojary Died By Cardiac Arrest

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#bollywoodnews

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Updated on:

08 Oct 2025 06:53 pm

Published on:

08 Oct 2025 06:30 pm

Hindi News / Entertainment / ‘धर्म जोड़ने की चीज़ है, तोड़ने की नहीं…’ Homebound एक्टर ईशान खट्टर ने दिया बड़ा बयान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Adair Mendes Dutra Junior Death: 31 साल की फेमस इन्फ्लुएंसर का निधन, आंख की सर्जरी बनी मौत का कारण

Adair Mendes Dutra Junior Death
हॉलीवुड

Zubeen Garg की मौत का सच जानता है ये शख्स, 19 दिन बाद CID ऑफिस पहुंचकर अहम सबूत सौंपने की कही बात

Zubeen Garg Death News
बॉलीवुड

इस दिवाली, ‘इतिहास में पहली बार रावण खुद सीता को घर छोड़ कर आएगा…’ इस फिल्म का टीजर देख यूजर्स का आया रिएक्शन

इस दिवाली, इतिहास में पहली बार रावण खुद सीता को घर छोड़ कर आएगा... इसे फिल्म का टिजर देख यूजर्स का आया रिएक्शन
बॉलीवुड

54 साल के एक्टर ने 17 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ रचा ली शादी, थिएटर से शुरू हुआ था इनका ‘अफेयर’

54 साल का दूल्हा, 17 साल छोटी एक्ट्रेस के पड़ा प्यार में, थिएटर में पनपा था ये 'अफेयर'
बॉलीवुड

इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने गुपचुप तरीके से की टीवी के लक्ष्मण से शादी, बिग बॉस में बनी थी पहली बार दुल्हन

इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने गुपचुप की टीवी के लक्षमण से शादी, बिग बॉस में बनी थी पहली बार दुल्हन
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.